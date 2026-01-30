La librería surgida entre "cervezas" de dos médicos para "ser un punto de encuentro" en Campanar

La literatura puede tener poder curativos. No será nunca, obviamente, en el sentido más literal de la palabra, aunque sí como una especie de refugio en el que pensar, desconectar o simplemente relajarte. En otros casos, sin embargo, ese "amor por los libros" puede ser un motor para dar un cambio de 180 grados a tu vida y, curiosamente, ser también uno de los factores que te motive a dar el salto desde el sistema sanitario a otro horizonte como es el de abrir una librería independiente en València. Un viaje que en las últimas semanas han decidido emprender Santiago Arnés y Carlos Vaqué, los dos médicos -el primero, de urgencias, y el segundo, cirujano- que están detrás del nacimiento de 'La Llibreria de Campanar'.

Una iniciativa que tiene, ineludiblemente, su origen en el ámbito sanitario. Primero, porque fue trabajando en un hospital donde ambos se conocieron. Segundo y más importante, porque fue un hecho como el de "querer hacer tu trabajo, pero por las circunstancias no puedes y acabas cada vez más quemado" el que sirvió como esa chispa para que estos sanitarios -de 41 y 35 años, respectivamente- se embarcaran en el proyecto. "Hablábamos de libros siempre y un día, en unas cervezas, él me dijo que teníamos que montar una librería", recuerda Arnés sobre una sugerencia que, poco después, se hizo palpable.

"Llegó otro día y me dijo que ya tenía hasta el local", añade desde ese mismo espacio, ubicado en la calle Aparicio Albiñana. Un lugar escogido, en pleno corazón de Campanar, que no podía tener más sentido. "Los dos llevábamos diez años viviendo aquí. No había nada de esto cerca y creímos que iba a ser bueno para el barrio", destaca sobre esa motivación que les llevó a poner en marcha la librería.

"Un cambio diferente"

Y es que a diferencia de otros compañeros suyos "que piensan en irse a la medicina privada", Santiago y Carlos tenían claro que querían "un cambio diferente. Desconectar de todo". De momento, eso sí, la apertura de la librería -que se dió antes de la pasada Navidad, aunque la inauguración oficial será este viernes por la tarde- no ha implicado que dejen sus empleos. "Ahora mismo los compaginamos. Carlos tiene una reducción de jornada, pero yo no", señala Arnés, que sí que tiene claro que si el negocio "funciona, la idea que tenemos es dejar la medicina".

Una misión, la de que 'La Llibreria de Campanar' funcione, para la que ambos médicos tuvieron también una inspiración en otro espacio de este sector nacido en los últimos años: la 'La librería de Doña Leo' inaugurada por el escritor Máximo Huerta en Buñol en 2023. "Fuimos cuando abrió y nos encantó. Nos pareció un sitio que era como estar en casa, que era la idea que teníamos también nosotros, que no fuera solo una superficie llena de libros o un almacén, sino que haya un librero que te recomiende y te guíe", resalta.

Un punto de encuentro

Tras esta fórmula, además, hay un objetivo que para ambos médicos va más allá de lo económico. "Queríamos ser ese punto de encuentro cultural para el barrio", afirma sobre una pretensión que ha encontrado, en solo unas pocas semanas, una satisfactoria respuesta tanto en persona como en redes sociales. "Mucha gente nos ha preguntado por clubes de lectura, por presentaciones. Incluso hay autores que se han acercado para poder hacer firmas o una tertulia", enfatiza Arnés sobre una situación que demuestra una cosa. "Nos hemos dado cuenta que hay interés cultural en el barrio y ya estamos planeando ese club de lectura", avanza.

No en vano, en estos primeros compases de vida, la actividad en 'La Llibreria de Campanar' ha sido "una locura". "No queríamos perder el tirón de las fiestas y, desde que abrimos, el interés ha sido impresionante. Hemos tenido un 'boom' y estamos superagradecidos", reconoce el copropietario sobre un interés que también ha sobrepasado los límites geográficos de la capital valenciana, llegando a personas ya de Alicante o Castelló. Sobre el futuro más inmediato, señala que tras unas primeras semanas en las que han tenido "literatura en general", su intención es ir adaptándose a "lo que nos pida y quiera el barrio". Un camino en el que la inauguración de este viernes juega un papel clave. "Abrimos con lo que teníamos, pero ahora queremos mostrar las estanterías llenas y enseñar también lo que podemos ofrecer a la gente", concluye Arnés.