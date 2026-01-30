El valenciano Manuel Cabo, nominado a 'Mejor Director' por su documental sobre el Santo Cáliz

El director valenciano Manuel Cabo ha sido nominado a 'Mejor Director' en el Mirabile Dictu Catholic International Film Festival, considerado el certamen de cine religioso más prestigioso a nivel internacional. Las nominaciones, hechas públicas ayer por la organización del festival, sitúan al cineasta entre los tres únicos candidatos a este galardón en la edición de 2026.

Largometraje documental

La nominación llega por su trabajo en el largometraje documental 'Mil leyendas, un Grial', producido por su productora MC audiovisuales, una producción independiente que aborda teorías sobre la llegada a la catedral, del Santo Cáliz de València, así como el arte y la historia vinculados a la figura del propio Cáliz y del Grial. La noticia supone un reconocimiento especialmente relevante si se tiene en cuenta la magnitud del certamen: según datos oficiales del festival, más de 2.300 películas procedentes de todo el mundo se han inscrito en esta edición, con finalistas procedentes de Estados Unidos, Indonesia, Francia o la también cinta española “Te protegerán mis alas”.

El propio director ha señalado que, aunque esperaba competir en la categoría de 'Mejor Documental' —como ya ocurriera con su anterior trabajo—, la nominación a 'Mejor Dirección' ha sido una “sorpresa profundamente valorada”, por tratarse de una categoría especialmente exigente y competitiva. La terna de nominados incluye a cineastas de amplia trayectoria internacional como Dominic Higgins y François Lespes, responsables de producciones con presupuestos considerablemente superiores, lo que refuerza el valor de esta nominación para una obra levantada desde el ámbito de la producción independiente española.

Noticias relacionadas

Disponible en Famiplay

El director ha querido destacar el trabajo del equipo que ha hecho posible el proyecto, con una mención especial al compositor Álex Pérez Mansergas, responsable de la banda sonora original, así como “el valor que supone reconocer el Santo Cáliz de València y todo el entorno histórico y cultural español vinculado a él fuera de nuestras fronteras”. Actualmente, 'Mil leyendas, un Grial' puede verse en la plataforma Famiplay, mientras se continúa trabajando en la ampliación de su recorrido en nuevas plataformas, televisiones y espacios de exhibición.