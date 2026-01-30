Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universitat de València celebra un congreso sobre apellidos valencianos: origen, evolución y distribución

Especialistas de la Universitat de València debatirán durante tres días sobre antroponimia y genealogía, así como la lematización de apellidos medievales y forales, incluyendo los de origen aragonés

La historia de los apellidos de Valencia, a examen

La historia de los apellidos de Valencia, a examen / Levante-EMV

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

Las facultades de Filología Traducción y Comunicación y de Geografía e Historia de la Universitat de València celebran el 2, 3 y 4 de febrero el congreso 'Els Cognoms Valencians. Documentació, evolució, distribució i etimologia, amb especial atenció als llinatges singulars’. Un espacio de debate en el que especialistas de diferentes ámbitos presentarán sus estudios sobre antroponimia, onomástica, genealogía y toponimia valencianas e incitar a más estudiosos a participar en un trabajo común que intenta explicar el origen, motivación y etimología, la evolución y la distribución de nuestros antecesores.

Estudios sobre el origen y etimología de apellidos singulares, los linajes familiares, los apellidos en las diferentes comarcas valencianas, los importados y los exportados a diferentes partes del Estado o apellidos que se convierten en nombre de mujer son algunos de los temas que tratarán los y las casi 60 ponentes que participarán durante tres días en este congreso.

Durante el encuentro, hay programadas dos mesas redondas. La primera tratará sobre 'Antroponomía y genealogía' a cargo del grupo de trabajo de Genealogía Valenciana. Participan Víctor Guillamon, Sergi Oliver, Teresa Lucas, Mireia Carratalà, Àlex Ordaz y María Emilia Naranjo. Será el lunes día 2 a las 17 horas en la Sala Enric Valor de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. La segunda mesa redonda tratará sobre 'Lematización actual de los apellidos medievales y forales, en especial los de origen aragonés', a cargo de Enric Guinot, Mateu Rodrigo, Maite Mollà, Mar Batlle y Emili Casanova. Será el miércoles día 4 a las 12:55 en la Sala Palmireno de la Facultad de Geografía e Historia.

Los más de 140 inscritos aprenderán, aportarán materiales y experiencias personales y harán que a partir de ahora las investigaciones onomásticas sean más profundas, más documentadas y más clarificadoras y seguras.

En el congreso está organizado por los proyectos universitarios Toponímia de l’Arc Mediterrani. Toponomasticon Hispaniae; Breaking Hierarchies. Social Mobility, Economic Dynamism And Institutional Development In The Western Mediterranean y colaboran la Acadèmia de Cronistes Oficials del Regne de València; la Associació professional d'Arxivers i gestors de documents valencians; el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana; el CEFIRE; la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals; FEDINES; el Arxiu Diocesà de València; els Departaments de Filologia Catalana i Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques y la AVL y el CVC.

