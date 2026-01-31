No me importa tu edad

Que la edad es un número, es algo que tengo claro desde hace tiempo. No niego por supuesto la biología, está ahí, su presencia se hace sentir constantemente cada vez que me agacho a coger algo y me duele la espalda o me levanto de la cama como si me hubiese arrollado un camión, en vez de haber tenido una placentera noche de sueño.

Confieso que llevo dos años peregrinando al gimnasio dos veces por semana religiosamente (y digo peregrinando porque para mi ir el gimnasio es un sufrimiento físico y mental, así que creo que me sirve como algún tipo de ofrecimiento) y debo decir que lo he notado muchísimo en mi cuerpo.

Así que, cual conversión mariana, sigo yendo e incluso planteándome ir más días (quién me ha visto…) Decía lo de la edad porque cada vez más veo gente concienciada con su salud, su cuerpo, su dieta, y su bienestar físico y mental. Gente que aparenta cuarenta años en cuerpos de sesenta, gente que tiene una agilidad mental con ochenta años que no la tengo ni yo ahora.

La edad ya no es un impedimento ni una excusa para nada, ni para estudiar, ni para sentirse realizado en aquello que te ilusiona, ni para empezar a hacer deporte o hacer el viaje de tu vida. Por ello, me alegré mucho cuando Marisa Marín nos invitó a la presentación de su último libro. A sus noventa años, Marisa es una mujer jovial, animada, y llena de una férrea voluntad de seguir haciendo planes. Es una mujer incombustible que, vista su inmensa trayectoria, desde luego merecería que la ciudad de Valencia le hiciese un homenaje público.

El libro, que se llama ‘El poder de la piruleta y el lápiz’, trata como podrán ustedes imaginar sobre la educación, sector al que se ha dedicado Marisa toda su vida. Enfocado hacia los padres sobre cómo deben educar a sus hijos, lanza una idea básica pero poderosa: los niños lo que quieren de verdad es que les hagas caso y les des cariño, no necesitan juguetes sino tu tiempo. Lo demás es secundario.

La presentación fue en Ateneo Mercantil de Valencia, y contó con la presencia de sus hijos, Alejandro y Monzonís, y fue un éxito de público. Una emocionada Marisa firmó muchísimos libros a queridas amigas que quisieron acompañarle en un día tan especial, como Mai Pérez, Mercedes Fillol, Blanca Fitera, Julia Pérez Broseta, Berna Sanz o Paqui Sauri. Y les adelanto ya que Marisa está pensando en escribir un nuevo libro…

Parte de las presentes en este evento, repitieron días después en la presentación fallera de Claudia Ravello de la falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, y que se celebró en el Hotel Meliá Valencia. Que guapísima estaba Claudia con ese espolín maravilloso que llevaba, y que orgullosas su tía Elena Ravello y su abuela Pura Barber, espectaculares ambas en la presentación, y que palabras más sentidas y bonitas le dedicó Elena en su discurso a Claudia. Se nota cuando una familia lleva la tradición de las fallas en el corazón impreso a fuego, y las ama de verdad.

Mucho ojo porque esta semana también se celebró la exaltación fallera de las dos falleras mayores de la Falla Convento Jerusalén, Juana Paula Centeno y Trinidad Ferrer en el Roig Arena, ya que ambas son nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero, y primas hermanas. Espectacular la indumentaria de Amparo Fabra, y los aderezos de Vicente Gracia. Tuvo el honor Juana Paula que a su acto asistiese la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, y su corte de honor.

Cerramos la semana con la celebración de los X Premios del Ateneo Mercantil de Valencia, comandados por mi querida Carmen de Rosa, en una preciosa velada que reunió a personalidades referentes de la sociedad valenciana. Este año han querido premiar a rostros tan conocidos como Hannibal Laguna, que se llevó el Premio Creatividad y Bellas Artes en reconocimiento a su creatividad y su capacidad de crear diseños a la vez elegantes y vanguardistas.

El Premio Cultura y Educación recayó en José Manuel Pagán, Ilustre Rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, distinguido por su trayectoria académica y por su impacto en la docencia y la formación de nuevas generaciones. Por último, el Premio Economía, Progreso y Sociedad fue a parar a Power Electronics, empresa valenciana líder mundial en electrónica de potencia y almacenamiento energético, con casi cuatro mil empleados.

Este tipo de galas creo que son muy necesarias para reconocer y poner en valor a los profesionales de éxito que tenemos en la provincia de Valencia, que llevan nuestro buen nombre más allá de nuestras fronteras, y contribuyen sin duda al progreso de nuestra sociedad. Fue una noche llena de elegancia y no quisieron perdérsela mujeres tan elegantes como Laura Fitera, Maria José García, Toña Játiva, Loli Marco, Pura Barber, Nuria Martínez, Susana Camarero, Miguel Bailach, Paz Garcia, Paz Carceller, Jorge Sardá, Vicen Fernández, o las modelos Neus Mira y Lucía Aparicio.

Termino contándoles que Madel Vélez ha tenido este año el honor y la responsabilidad de ser la clavariesa de San Bult. No sé si conocen ustedes su historia, que es fantástica, pero el Cristo de Sant Bult es una venerada imagen románica del siglo XIII encontrada en el barrio valenciano de La Xerea poco después de la conquista cristiana de 1238. Descubierta en una vivienda derruida donde al parecer olía a rosas, su nombre procede de Sanctus Vultus con sentido de «santa imagen de Cristo», y dio lugar a la fiesta más antigua de Valencia.

Para celebrarlo, Medel celebró una cena de despedida de su año de clavaria con un grupo de buenas amigas, entre las que se encontraban María Rosa Fenollar (de Brotocó Atelier), Pepa Esteve (clavaria saliente de la Cofradía Mayor de la Seda), Bettina Vöhringer, Maria José Viguer, Mavi Arnal, Victoria Puertes, Carmen Estévez, Victoria Puertes, Alicia Castillo, Victoria Pérez-Boix, Mariló Navarro, Carmina Ballester y María Selva.

Como todas las semanas, termino con una recomendación cultural que me gusta hacerles siempre, y es que les invito a ver la obra de teatro ‘Escape Room’ en el Teatro Talia (hasta el 1 de febrero, así que no queda mucho), con Lara Salvador, Águeda Llorca, Josep Manel Casany, Cristina Garcia y Xavi Mira. Una obra divertida, trepidante, y donde a través de mucho sentido del humor vemos las miserias humanas encerradas en una sala de la que los personajes tratan de escapar.

Noticias relacionadas

Y si lo suyo es el teatro con mayúsculas, entonces no pueden perderse en el Teatro Olympia a Lola Herrera junto a Natalia Dicenta y Carlos Olalla, en la obra ‘Camino a la Meca’. Que enorme es el carisma que transmite Lola en el escenario, inmensa.