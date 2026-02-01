Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Fernando Esteso: reacciones al fallecimiento del actor

El actor Fernando Esteso en la plaza de toros de València en una imagen de archivo.

El actor Fernando Esteso en la plaza de toros de València en una imagen de archivo. / M. Á. Montesinos

Jaime Roch

Abraham Pérez

Lucía Camporro

Íñigo Roy

València

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en València a los 80 años. Esteso estaba ingresado en el Hospital La Fe de València, donde ingresó hace un par de días por insuficiencia respiratora, tal como ha podido confirmar este diario.

Fuentes cercanas al actor reconocen que Esteso estaba muy delicado tras haber recibido tratamiento por una enfermedad. De hecho, durante las pasadas fiestas navideñas faltó a varios compromisos con sus amistades al no encontrarse bien. Esta madrugada los médicos confirmaban el fallecimiento de Fernando Esteso, uno de los iconos del humor cañí.

