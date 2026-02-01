En Directo
Muere Fernando Esteso: reacciones al fallecimiento del actor
El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en València a los 80 años. Esteso estaba ingresado en el Hospital La Fe de València, donde ingresó hace un par de días por insuficiencia respiratora, tal como ha podido confirmar este diario.
Fuentes cercanas al actor reconocen que Esteso estaba muy delicado tras haber recibido tratamiento por una enfermedad. De hecho, durante las pasadas fiestas navideñas faltó a varios compromisos con sus amistades al no encontrarse bien. Esta madrugada los médicos confirmaban el fallecimiento de Fernando Esteso, uno de los iconos del humor cañí.
Íñigo Roy
Adiós a Fernando Esteso: Se apaga otro icono del humor cañí
Con la muerte esta madrugrada de Fernando Esteso en el Hospital la Fe de València a los 80 años se apaga otro icono del cine y la comedia que definió parte de la transición española. Y es que Esteso fue mucho más que un cómico. Junto con otros actores como Arévalo o Andrés Pajares, Esteso fue el reflejo de una España que despertaba a golpe de carcajada, picaresca, irreverencia y machismo rancio. Su fallecimiento cierra un capítulo irrepetible del cine y el teatro nacional. Nacido en Zaragoza, pero valenciano de adopción, Esteso cimentó su carrera como cantante de jotas, actor de revista y, sobre todo, como el rostro imprescindible de la comedia cinematográfica más taquillera de la historia del país.
Abraham Pérez
La Academia de Cine recuerda a "uno de los rostros más reconocibles del cine popular español"
La Academia de Cine se ha hecho eco de la muerte del actor y y humorista, Fernando Esteso, que ha fallecido este domingo en València a los 80 años de edad. A través de sus redes sociales, la Academia ha destacado que Esteso "fue uno de los rostros más reconocibles del cine popular español de los setenta y ochenta" y ha recordado su trayectoria, con una filmografía que roza el medio centenar de títulos.
Asimismo, ha recordado otras facetas del artista, que además de actor y humorista también fue cantante, presentador y showman, y ha remarcado que su legado "quedará para siempre ligado a las comedias que han hecho reír a varias generaciones".
Voro Contreras
Estaba muy delicado tras recibir un tratamiento
Fuentes cercanas a Esteso reconocen que el actor estaba muy delicado tras haber recibido tratamiento por una enfermedad. De hecho, durante las pasadas fiestas navideñas faltó a varios compromisos con sus amistades al no encontrarse bien.
Una de las citas a las que no pudo asistir, por ejemplo, fue el día de Navidad. Todos los años acudía a celebrarlo en casa de Vicente Ruiz ‘El Soro’ junto al también humorista Paco Arévalo. Este año ya no acudió al encuentro con sus amigos por encontrarse débil.
