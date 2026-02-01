Germán Caballero

Juegos de mesa, la revolución analógica que triunfa en la era digital

El atractivo y pasión por esta afición se ha consumado tras la pandemia alejada ya de la idea de que jugar es algo infantil gracias al impulso y popularización, entre otros factores, de series como 'Stranger Things'. Un éxito que ha llegado a asociaciones como Valentia Lúdica, ubicada en pleno barrio de Nou Moles de la capital valenciana, que ha visto como los 67 socios que tenía en el arranque de 2024 pasaban a ser 182 en enero de 2026.