Los 60 restaurantes recomendados de la Guía Michelín

Veinte restaurantes de Valencia, seis de Castellón y 25 de Alicante han recibido las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026.

CaixaBank ha sido la encargada de entregar a 60 restaurantes de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia las placas en el evento, celebrado en CaixaForum Valencia, al que acudieron más de 200 representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales federaciones y asociaciones profesionales del sector de la restauración, la gastronomía y el turismo en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, reconoció el mérito de los 60 restaurantes seleccionados y puso en valor el trabajo y dinamismo de un sector “estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural”.

Entre otros, en el evento participó, Ricard Camarena, propietario de Ricard Camarena Restaurant y cuatro conceptos más en València, y quien, tras un diálogo con Olga García, señaló que “el sector necesita actualizar su marco laboral y fiscal para adaptarse a la realidad actual. Han cambiado los hábitos de consumo y las expectativas de los profesionales, y mantener normas antiguas solo genera tensión para equipos, empresas y clientes. No se trata de reducir derechos, sino de modernizar herramientas: más flexibilidad, claridad y capacidad para gestionar picos de trabajo sin precarizar. Solo así podremos mantener una hostelería de calidad y sostenible”, dijo Camarena.

En la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico. Desde la costa hasta los núcleos urbanos, la gastronomía se ha convertido en un factor diferencial, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante.

La profesionalidad y el esfuerzo constante del sector de la restauración en ambas comunidades se ha visto recompensado con 60 restaurantes que han sido distinguidos como recomendados por la prestigiosa Guía Michelin. Este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos. Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando. Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.

Alicante

• Distrikt41

• El Carreter (La Xara)

• Koiné

• Ausiàs (Pedreguer)

• Erre que Erre (Ibi)

• Monastrell

• La Ereta

• Nou Manolín

• Piripi

• Celeste y Don Carlos

• El portal Alicante-Krug Ambassade

• La Taberna del Gourmet

• Maestral

• La Masía de Chencho (Elx)

• La Sirena (Petrer)

• La Vaquería Mediterránea (El Campello)

• Tosca (Xàbia)

• La Perla de Jávea (Xàbia)

• Volta i Volta (Xàbia)

• Espacio Montoro

• Steki

• Manero

• Open

• Vituco Gourmet

• Nazario Cano (Moraira)

Castellón

• Alessandro Maino

• Anhelo

• Tasca del Puerto

• Vinatea (Morella)

• Le Vin Rouge Maître-Cavista (Oropesa del Mar)

• La Suculenta (Benicàssim)

Valencia

• Flama

• La Posada de Águeda (Requena)

• El Bressol

• Blanqueries

• Gran Azul

• Goya Gallery

• Karak

• Saiti

• Apicius

• Nozomi Sushi Bar

• Habitual

• Vuelve Carolina

• Llisa Negra

• Yarza

• Casa Manolo (Daimús)

• Shinkai Tastem

• Arrocería Pinedo Beach (Pinedo)

• Haku

• Ona Cuina Oberta (Gandía)

