Último adiós
Familia y amigos despiden a Fernando Esteso en València
El actor y humorista falleció en el hopistal La Fe a los 80 años de edad
Abrazos afectuosos y muestras de respeto en el último adiós en València a uno de los iconos del destape. En un entorno solemne, familiares y amigos de Fernando Esteso se han ido acercando desde antes de las 11 de la mañana al tanatorio para decir adiós al humorista.
Una despedida sencilla en la que el hijo del artista, Fernando, ha querido agradecer "el cariño" mostrado hacia su padre en las últimas horas, señalando que "se nos ha ido un ser entrañable, un padre y un amigo".
"Un gran artista e historia del cine"
Por su parte, su representante y "amigo" Vicente Haro ha destacado cómo con la muerte de Esteso se ha ido "un tío muy grande, un gran artista e historia del cine, del teatro, de la televisión y de la canción".
El artista permanecerá todo el día de hoy en el tanatorio en València y será mañana trasladado a Zaragoza, la localidad natal de Esteso, donde se llevará a cabo una misa y el entierro con los más allegados.
