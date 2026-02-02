Julieta XLF protagonizará el último episodio de Urban Afterwork, impulsado por Levante-EMV y Cervezas Turia, el 12 de febrero

Urban Afterwork, el podcast en vivo impulsado por Levante-EMV y Cervezas Turia llega a su fin. La última invitada de estas cinco charlas mensuales será Julieta XLF (@julieta_xfl), artista urbana valenciana, especializasa en postgrafiti y miembro del grupo XLF (Por la Face). El evento tendrá lugar el 12 de febrero, a las 19 horas, en la Fábrica de Hielo.

Julieta empezó con dieciséis años a experimentar esta técnica de arte urbano haciendo dibujos influenciados por otro grafitero valenciano, Escif. Más tarde se adentraría en el mundo del postgrafiti y entraría en el grupo XLF. Desde entonces, ha ido construyendo una trayectoria artística sólida que la ha llevado a desarrollar proyectos tanto en el espacio público como en el ámbito expositivo, dentro y fuera de España.

Licenciada en Bellas Artes y con formación en ilustración, la artista ha participado en intervenciones y festivales de arte urbano en distintas ciudades, con obras repartidas por València, Madrid o Barcelona, así como en países como Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos o México, consolidándose como una de las creadoras más reconocibles del panorama urbano valenciano contemporáneo.

Su estética tan marcada, con toques orientales e influencias de la cultura kawaii, hace que los rincones de València donde deja huella se llenen de sensibilidad y calma, en un diálogo constante entre lo real y lo imaginario. El uso del color, las formas orgánicas y las figuras femeninas son elementos recurrentes en una obra que invita a la contemplación y a la conexión emocional con el entorno urbano.

València respira arte, cultura y gastronomía por cada rincón. En un paseo por el centro histórico puedes encontrar muestras de arte urbano, monumentos y edificios históricos como el Micalet o la Lonja, o esculturas como la Fuente del Turia, en la plaza de la Virgen. También son muchos los museos que albergan desde las obras más clásicas y emblemáticas hasta propuestas más modernas y rompedoras. Se puede visitar el Museo de Bellas Artes, el IVAM, el Centro de Arte Bombas Gens o el Centre del Carme, entre otros muchos. Asimismo, el cap i casal es escenario de importantes eventos gastronómicos, musicales, de teatro o, incluso, de cine.

La agenda cultural y gastronómica de València es tan amplia que, para poder llegar a todo, no es suficiente con el fin de semana. Por eso, los planes afterwork se han popularizado cada vez más. Levante-EMV, con el impulso de Cervezas Turia, se ha querido sumar a la importante escena artística de la ciudad poniendo en marcha un espacio para descubrir, escuchar y conectar con el talento creativo valenciano, con una especial atención a los artistas más jóvenes y con propuestas innovadoras.

Para ello, se impulsó un ciclo de charlas mensuales, bajo el título de Urban Afterwork, en las que se reunirá a jóvenes talentos locales del arte, la cultura y la gastronomía, para fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking en un ambiente distendido. El formato es de podcast en vivo, conducido por la presentadora de Levante TV, Bea Carrascosa.

Quién ha pasado por el escenario de La Fábrica del Hielo

Este afterwork cultural se inauguró el pasado 7 de octubre en La Fábrica de Hielo con uno de los artistas urbanos de la Comunitat Valenciana con mayor impacto a nivel nacional e internacional: Dulk (Antonio Segura).

La segunda cita de estas charlas fue el 13 de noviembre con Joan Ruiz (@esmorzaret), creador de contenido gatronómico conocido por promocionar el famoso almuerzo valenciano. La tercera vino de la mano de La Maria (lamariabs_), cantante valenciana galardonada con tres Premios Ovidi y voz del Funeral de Estado por las víctimas de la dana. El pasado episodio el protagonista fue Sacha Kruithof (@sachakruithof), pilotari valenciano y holandés que demuestra sus habilidades en Nueva York.

Julieta XLF se convierte en la última invitada de este programa y cierra el círculo que Levante-EMV y Cervezas Turia han creado lleno de inspiración e ideas para todo aquel que, como los invitados, han escogido caminos poco comunes para muchos.