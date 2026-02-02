Así llevó Chappel Roan el vestido colgado de pezoneras en los Grammy

La cantante Chappell Roan no dejó indiferente a nadie durante la entrega de los Premios Grammy de 2026. Nominada a 'Mejor grabación del año' y 'Mejor interpretación vocal pop solista', la cantante estadounidense siguió en su línea de marcar tendencia no solo en lo musical, sino también en lo estilístico e incluso social con un diseño del que todo el mundo está hablando hoy.

Chappell Roan con el impactante diseño de Thierry Mugler en los Premios Grammy 2026. / Octavio Guzmán

Cubierta por una capa de gasa terracota, la cantante llegó a la alfombra roja donde se la quitó y dejó al aire su torso, de donde colgaba una gasa en el mismo color suspendida sobre dos piercings en los pezones. Todo en el mismo tono, la artista combinó este diseño de Thierry Mugler con unos tatuajes que completaban un 'look' de los que pasarán a la historia.

Chappell Roan en un diseño de Mugler. / Octavio Guzmán

La impresión inicial al ver cómo el vestido cuelga sobre los pezones tiene una técnica más amable detrás. Con dos prótesis artificiales se cubrieron sus pezones, y en ellas, con dos piercings, colgaba la tela que le llegaba hasta los pies y con el que Roan ha reivindicado la liberación de los pechos femeninos, todavía asociados a lo sexual y que ella ha decidido mostrar en un acto de protesta contra la cosificación que aún se produce en este tipo de eventos. De hecho, la elección de este 'look' también tiene un contexto social, al haber protagonizado diversos enfrentamientos con los fotógrafos cuando en diferentes alfombras rojas le han gritado, no siempre de buenas formas, y Roan les ha confrontado al haberse sentido intimidada.

Reedición de un vestido histórico

El diseño es un homenaje a lo clásico y una apuesta por el futuro. El vestido forma parte originalmente de la colección de Alta Costura del diseñador Thierry Mugler de 1998 que ahora ha reeditado en su colección para la primavera y verano de 2026 que presentó la semana pasada en la Semana de la Moda de París.

Dos de los diseños que Thierry Mugler presentó la semana pasada en la Paris Fashion Week. / Agencias

Diseño original de Thierre Mugler para la Alta Costura de Paris de 1998 / Getty Images

Roan lo ha lucido combinando el pasado y el presente a la perfección, con su propia transgresión marcando el ya estilo propio con el que se ha abierto paso en la industria musical y que ha servido de inspiración a toda una generación.

Margot Robbie rescata otro clásico

Roan no ha sido la única que ha echado mano del archivo de Mugler, ya que esta misma semana y en el marco de la promoción de la película 'Cumbres Borrascosas', la actriz y productora del film, Margot Robbie, ha usado otro diseño icónico de la firma.

En concreto, se trata de un vestido que combina un corsé en blanco con un vestido por encima que deja ver el interior en negro. También forma parte de la colección de 1998 y fue usado por Kendall Jenner para una campaña publicitaria.