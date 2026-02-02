Milli Vanilli vuelve a los Grammy: Fab Morvan luce un diseño realizado por una diseñadora valenciana y con inspiración fallera

Hace 36 años, Fabrice Morvan se preparaba para asistir a sus primeros Premios Grammy. Milli Vanilli,el dúo que había formado junto a su amigo Robert Pilatus, aspiraba a recibir el premio a mejor artista revelación y, además, iba a actuar en directo durante la gala ante las grandes estrellas de la música internacional. Y sí, ganaron el Grammy, pero no, no actuaron. O mejor dicho, sí actuaron, pero no cantaron. Como habían hecho a lo largo de su carrera, se limitaron a derrochar carisma y estilo, a bailar la mar de bien y a mover los labios mientras sonaba una canción interpretada por músicos de estudio. Por no cantar, Milli Vanilli no cantaba ni siquiera en los discos, lo que provocó que semanas después se les desposeyera del premio y que su carrera terminara para siempre.

Pero la vida da muchas vueltas y, este domingo, 36 años después, “Fab” Morvan volvía a prepararse para asistir a los Grammy, esta vez como aspirante a conseguir el premio en la categoría de audiolibro, narración y grabación narrativa por sus memorias: You Know It's True: The Real Story of Milli Vanilli. Fab no ganó, porque competía nada más y nada menos que contra el Dalai Lama y su audiolibro Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama. Pero ahí estaba él, disfrutando de la noche y -de nuevo- de la popularidad, y luciendo a sus 59 años una envidiable planta enfundada en un originalísimo traje obra y gracia de la diseñadora valenciana Helen López.

Fab Morvan en los Grammy. / L-EMV

Paterna-Milán-Londres

Un par de días antes de los Grammy, Los Angeles Times le dedicó un reportaje a Fab que concluía precisamente con una mención a su outfit para la gala: "“Cuando vean lo que llevo puesto… verán que no juego”, dice con un brillo en los ojos. “No importa cuál sea el resultado de la vida, simplemente hay que ser, vivir el momento. Disfrutar el momento. Pase lo que pase, te llevará a algo más. No tengo expectativas”". “Él quería algo muy cañero y diferente y yo lo tuve muy claro: tenía que ser algo que nadie fuera a llevar. Y así ha sido, todo el mundo le ha preguntado por el traje”, confirma Helen en declaraciones a Levante-EMV.

Fab Morvan y Helen López. / L-EMV

Fab y Helen se conocieron después de que la diseñadora saliera entusiasmada de una sala de cine en la que había visto You Know It’s True, la película dirigida por Simon Verhoeven que cuenta la historia del auge y la caída de Milli Vanilli. “Al salir de la sala supe que Milli Vanilli serían mi próxima fuente de inspiración. Hubo una conexión instantánea desde el primer momento y no dudé en ponerme en contacto con él”, relata Helen. Era 2023 y la diseñadora nacida en Paterna creó una colección entera inspirada en la estética del dúo musical para Lenifro, la marca que ella misma fundó en 2020 tras cerca de dos décadas trabajando en el mundo del diseño y la moda.

Con sus creaciones y con el propio Fab como modelo principal, Helen participó la temporada pasada en la London y la Milan Fashion Week. “Cuando me habló de su nominación al Grammy por mejor audiolibro y grabación narrativa, donde Morvan cuenta en primera persona su historia, la historia de Milli Vanilli, no dudé ni un segundo y le dije que diseñaría un look excepcional para la gala, uno que reflejara todos estos años de lucha interna y perseverancia”.

Amor fallero en la Plaza de la Reina

Para diseñar el traje que llevaría Fab en los Grammy 2026, Helen eligió un estilo napoleónico con el que transmitir disciplina, poder y elegancia, "expresando la trayectoria personal y la resiliencia que Fab ha demostrado a lo largo de todos estos años", explica. Esta intención inspiró también los tres colores clave que protagonizan el outfit del artista: el negro y el rojo, que simbolizan resiliencia y fuerza, y el dorado, que representa el éxito. No dejó ningún detalle al azar, ni siquiera las placas metálicas de las emblemáticas Dr. Martens que calzaba Fab, en las que el logotipo de Milli Vanilli estaba realizado en dorado "para subrayar una narrativa de fuerza, triunfo y unidad".

Helen contó con las manos de Sergio Esteve, reconocido sastre en el mundo de la indumentaria valenciana, para dar forma y vida a su idea y diseño, en los que el mundo de las Fallas ha acabado siendo una inspiración definitiva. “Fab vino a València cuando estábamos preparando la colaboración con él para la pasarela de Milán y Londres -recuerda Helen-. Un día fuimos a la Plaza de la Reina y le encantó el vestido que llevaba una fallera, se quedó totalmente enamorado”.

La diseñadora valenciana tuvo en cuenta aquel momento cuando le propuso el diseño a Fab. “Lo tuve clarísimo: quería hacer el traje de Fab para los Grammy con tejido de indumentaria valenciana, para que constara que viene de València y para dar visibilidad a la moda de una manera diferente, demostrar que se puede utilizar tejido valenciano para hacer otras cosas. Y aquí está la prueba”.