Pérez-Reverte: "La prueba de que perdimos todos en la Guerra Civil es que 90 años después seguimos enredados en la misma basura"

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra han comparecido ante la prensa para explicar la suspensión del ciclo 'Letras en Sevilla', que iba a celebrarse del 2 al 5 de febrero en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, unas jornadas que, según han anunciado, se celebrará definitivamente del 5 al 9 de octubre y bajo el mismo título, '1936: La Guerra que todos perdimos' a pesar de la controversia que ha levantado.

A esta nueva convocatoria no estará invitado David Uclés, autor del superventas 'La península de las casas vacías', que anunció el pasado sábado 28 de enero su retirada del cartel a través de un vídeo difundido en redes sociales en el que criticaba la presencia en el evento del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y del ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

El pasado miércoles, la Fundación Cajasol, sede de este ciclo, anunció la decisión de Arturo Pérez Reverte y de Jesús Vigorra, de suspender la celebración de las jornadas, previstas del 2 al 4 de febrero, para "rearmar" el programa tras las bajas anunciadas y que habían convertido este asunto en una de las polémicas recientes más encendidas, en redes y tertulias, en torno a la Guerra Civily su reinterpretación 90 años después. El presidente de la entidad, Antonio Pulido, presente en esta comparecencia ante los medios, ha defendido que Cajasol "es una casa abierta y dialogante".

Presentación del nuevo programa de Letras en Sevilla / El Correo

Según ha detallado Vigorra, Uclés conocía la participación de José María Aznar desde el pasado 7 de enero, cuando su nuevo equipo de prensa, una vez que fichó por la editorial Planeta tras ganar el Premio Nadal, fue informado de los detalles (horarios y logística) del ciclo al que fue invitado el pasado mayo. El periodista radiofónico ha leído una serie de correos y mensajes de whatsapp en el que el anterior equipo de prensa de Uclés celebraba lo acertado del enfoque y de la propuesta.

Según Pérez Reverte, no volverán a invitar a Uclés porque "ha desacreditado las jornadas y la trayectoria de este ciclo", ha dicho sobre una actividad que se viene celebrando desde hace 10 años con una amplísima nómina de ponentes de todas las sensibilidades ideológicas: Enric Juliana, Patxi López, Fernando Savater, Miguel Tellado, Julio Anguita, Teresa Rodríguez, Carmen Calvo, Juan Carlos Monedero, Ian Gibson, Cayetana Álvarez de Toledo… El autor de Alatriste, sin embargo, no ha entrado a valorar la calidad literaria de Uclés, autor que alabó semanas atrás. "Esto no va de literatura, esto nada tiene que ver con "

Como han adelantado, tampoco estará de nuevo invitado a las jornadas Paco Cerdá, otro de los autores que, según han explicado, también anunció que "por el ruido" prefería no participar en este ciclo.

A quien sí van a invitar de nuevo, según han insistido, es a Pablo Iglesias, fundador de Podemos y una de las voces públicas más críticas con las jornadas, con el título y con la nómina de participantes. "Quiero pensar que aquí hay historiadores y políticos profesionales que no sabían a qué iban", escribió en un tuit que fue recogido por Diario Red, según ha relatado Vigorra.

Seguida de la baja de Uclés, horas después, anunciaron que también se retiraban del cartel, entre otros, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, María Márquez, vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, y Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta primera del Gobierno de España.

Según han defendido los organizadores, los participantes en el programa fueron convocados desde el pasado mayo, cuando empezó a contactarse a una nómina de escritores, políticos y ensayistas "de muy distintas sensibilidades". Para Pérez-Reverte, la prueba de que el título, la guerra que todos perdimos, era más que "acertado" es esta polémica: "Todos los españoles perdimos la cultura, la democracia... y la prueba de que perdimos todos es que 90 años después seguimos enredados en la misma basura".