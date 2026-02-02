Vociferio celebra sus 15 años con una reflexión sobre el silencio

El festival de poesía Vociferio está de celebración. Cumple 15 años y lo celebrará, del 6 de febrero al 1 de marzo, con la participación de 15 poetas valencianos y valencianas, uno por cada año que cumple el festival.

Frente a la polarización y el ruido permanente que atraviesan el espacio público y digital, la edición 2026, articulada bajo el lema 'Mutis', reivindica el silencio como un espacio desde el que escuchar, pensar y generar complicidad colectiva a través de la poesía y su diálogo con las artes vivas y el pensamiento crítico.

Cartel del festival / Levante-EMV

La apertura del festival, que se celebrará en el Centre del Carme, se concibe como un encuentro coral que reúne voces, lenguas y generaciones diversas, subrayando el carácter heterogéneo, transdisciplinar y contracanónico que ha definido a Vociferio a lo largo de sus quince ediciones.

Bajo el título ‘La fiesta del silencio’, la propuesta cruza poesía, voz y escena con la participación de la soprano Paloma Espí López y un encuentro excepcional de quince poetas valencianos y valencianas, entre los que se encuentran Begonya Pozo, Àngels Moreno, Enrique Falcón, Bartolomé Ferrando, David Silvestre, Paloma Chen, La Jara o Begonya Mezquita, junto al bailarín Albert Garcia Saurí. Quince voces y quince poéticas —una por cada edición celebrada— que refuerzan la identidad plural y crítica del festival.

Fiel a su tradición interdisciplinar, a lo largo de su programación Vociferio 2026 convoca propuestas que se hibridan con la música, la performance, la danza, el cine y la escena, concibiendo la poesía como una disciplina artística extraliteraria y expandiéndola hacia las artes vivas.

Creadores contemporáneos

En este sentido, el festival reúne nombres de la escena literaria contemporánea junto a creadoras y creadores de otros ámbitos artísticos, como Los Torreznos, Sorín & Nacho Mastretta, Violeta Gil y Marcos Nadie, Miriam Reyes (Premio Nacional de Poesía 2025), Sandra Monfort, Marta Sanz, Alberto Santamaría, Joan Deusa, Olga Novo, Aurora Luque, Dani Miquel, Sergio C. Fanjul, Óskar Alegría, Dyso + El Hombre Viento, Ismael Sempere y Almudena Francés, Joan Rotger Julià, Alicia Louzao o Manu Rodríguez, trazando una línea de fuerza entre las poéticas silenciadas y las poéticas del silencio.

Noticias relacionadas

A lo largo de su XV edición, Vociferio 2026 recorrerá distintos espacios culturales de la ciudad, como la llibrería La Rossa, el Refectorio del Centre del Carme, el Centre de Cultura La Reina 121, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, la Sala Carme Teatre —sede central del festival—, la Plaça Vicent Iborra, Lalenta Invernadero Cultural, els carrers de Benimaclet y Coolinary Experience.