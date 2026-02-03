Entrevista al escritor Víctor del Árbol

Con una carrera literaria que cumple este año dos décadas, Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) se ha erigido como uno de los grandes exponentes de la novela negra en España. Con 'Las buenas intenciones' (Destino, 2026), el escritor cierra una trilogía, la del sicario sin nombre, con la que cree que ha "mejorado mucho a nivel novelístico". "Cuando pensé en este universo de personajes, tenía muy claro que quería hacerlos evolucionar hacia un punto determinado. Y una vez llegados a esa transformación, ya está. No tenía sentido seguir", relata. Mirando al futuro, avanza que la idea de su próxima novela ya "está flotando" en su mente y, con ella, buscará "explorar mi vertiente más narrativa".