El IVAM arrancará el “indecente” pavimento de sus galerías para poder mostrar su colección

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) afronta una de las reformas clave de esta nueva etapa con la adecuación integral de las galerías 4 y 5 para acoger una presentación permanente de su colección, concebida como el eje vertebrador de la identidad del museo. La intervención, con un presupuesto de 401.658,99 euros (IVA incluido), permitirá cambiar los revestimientos de dos de los espacios expositivos más importantes del centro y adaptarlos para un proyecto museográfico estable, versátil y sostenible. Estas obras darán comienzo la próxima semana, una vez termine este domingo y se desmonte la exposición dedicada a Cristina García Rodero en la galería 5. La muestra “Atreverse a más. Valencia antes del arte normativo. 1947-1960”, que ocupaba la galería 4, concluyó el pasado domingo.

La reforma se enmarca en la hoja de ruta marcada por la nueva directora del IVAM, Blanca de la Torre, quien ha situado la colección propia en el centro de su proyecto. “La colección del IVAM será el epicentro porque ha sido su razón de ser. En esta nueva etapa será uno de los pilares, el corazón que bombea las líneas de actuación”, señaló en su presentación pública. El objetivo es dotar al museo de un espacio permanente que permita recorrer el arte de los siglos XX y XXI y reconocer algunas de las obras más emblemáticas de su fondo.

Miguel Angel Montesinos

El núcleo de la programación

Las galerías 4 y 5, ubicadas en la segunda planta del museo, se convertirán así en el núcleo de la programación, mientras que las exposiciones temporales dialogarán con esta presentación estable. Esta reorganización no supone una ampliación del edificio ni la creación de nuevas sedes. “Si el museo crece, tiene que hacerlo dentro de este perímetro, renovando, rehabilitando y expandiendo lo que ya tenemos”, ha subrayado De la Torre.

La nueva presentación de la colección permanente se inaugurará el próximo 14 de mayo y será uno de los cambios más visibles de esta etapa. Se trata de un proyecto coral en el que participan todos los conservadores y comisarios del IVAM, y que propone una lectura renovada del arte moderno y contemporáneo.

Los grandes nombres

El recorrido combinará grandes hitos nacionales e internacionales -con obras de artistas como Alexander Calder, Lee Krasner, Paul Klee, Marchel Duchamp, Man Ray, Sonia Delaunay, Aleksandr Rodchenko, James Rosenquist, Robert Rauschenberg, Martha Rosler, Mona Hatoum o Claes Oldenburg- con figuras clave del arte valenciano y español, como Equipo Crónica, Equipo Realidad, Juana Francés, Isabel Oliver o Ángela García, así como con artistas menos conocidos o tradicionalmente situados en los márgenes de la historia del arte.

La muestra permitirá al visitante optar por un itinerario lineal o por cuatro recorridos alternativos articulados en torno a conceptos como el color y la luz, las ecologías, el feminismo o los conflictos, incorporando lecturas críticas y zonas de sombra junto a los relatos más canónicos. “Queremos que la sociedad se sienta orgullosa de la colección del IVAM. La gente valora más lo que reconoce y es importante generar sentido patrimonial”, ha destacado la directora.

La exposición de Cristina García Rodero, una de las más destacadas del IVAM. / Germán Caballero

"Indecoroso" e "indecente"

Para hacer posible este nuevo espacio permanente, el IVAM acometerá una reforma integral de ambas salas, cuyo estado actual presenta un notable deterioro, especialmente en el pavimento de piedra natural, muy afectado por grietas, fracturas y perforaciones acumuladas tras años de uso intensivo.

De hecho, en la memoria del proyecto la propia institución justifica esta intervención señalando que “el estado actual del pavimento de piedra natural de las galerías G4 y G5 es indecente por sus grietas y fracturas, lo que produce un aspecto indecoroso, impropio de un museo como el IVAM”. La intervención contempla la sustitución completa de los suelos, la renovación de las rejillas de climatización, el pintado de paramentos y techos con pintura termoaislante y la adecuación de la instalación eléctrica.

El nuevo pavimento será continuo, sin juntas, realizado con un sistema de resinas epoxi y poliuretano de alta resistencia y bajo espesor, pensado para soportar las exigencias técnicas de una sala expositiva y facilitar el montaje de obras de arte. Además, se emplearán materiales y estructuras reutilizables -como vitrinas y mesas concebidas para un uso permanente- en línea con la filosofía sostenible del museo. La museografía incorporará también diseños del estudio Smart and Green Design, dirigido por el arquitecto Fernando Muñoz.

Once semanas de plazo

Las obras tienen un plazo de ejecución de once semanas y se desarrollarán entre febrero y abril de 2026, organizadas por fases para garantizar la actividad habitual del museo. La sala 4 se reformará entre el 11 de febrero y el 22 de marzo, mientras que la sala 5 lo hará entre el 19 de febrero y el 19 de abril. En ambas fechas, los espacios deberán estar plenamente operativos para permitir la entrada y montaje de las obras de arte.

La actuación afectará a una superficie total de más de 1.650 metros cuadrados, incluyendo las dos galerías y el pasillo de conexión, y se llevará a cabo bajo estrictas medidas de control ambiental, con sistemas de aspiración y filtrado de polvo de alta capacidad, protección de paramentos y trabajos adaptados a los horarios del museo.