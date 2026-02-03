Les Arts acoge el estreno del oratorio ‘La infancia de Cristo’ de Berlioz, dirigido por Sir Mark Elder

Les Arts acoge el sábado una de las grandes obras del repertorio sinfónico-coral todavía inédita en el auditorio: ‘La infancia de Cristo’ de Hector Berlioz, compositor emblemático del romanticismo francés. Bajo la dirección de su director musical, Sir Mark Elder, la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) y el Cor de la Generalitat Valenciana ofrecerán este oratorio cumbre del repertorio francés.

La carrera de Mark Elder está vinculada a Hector Berlioz. Reconocido de forma unánime como el gran referente del compositor francés de las últimas décadas, el director musical de Les Arts está considerado el legítimo heredero de la saga de grandes berliozianos británicos como Thomas Beecham o Colin Davis.

‘La infancia de Cristo’, oratorio para solistas, coro, órgano y orquesta, es una de las páginas más fascinantes del catálogo de Berlioz, que legó una conmovedora invitación al recogimiento de sublime belleza y profunda espiritualidad en este recorrido por los primeros años de vida de Jesús de Nazaret: desde el sueño de Herodes hasta el refugio de la Sagrada Familia en Sais.

La partitura cuenta con pasajes icónicos que gozan de entidad propia en el repertorio como el ‘Coro de los pastores’, que permitirá al Cor de la Generalitat protagonizar uno de los momentos más emotivos del concierto.

No se escucha en 1964

‘La infancia de Cristo’ no se escucha en la ciudad de València desde 1964, año en que el Orfeón Universitario estrenó en España el oratorio junto con la orquesta municipal de la ciudad bajo la batuta de José María Franco Gil.

Les Arts reúne un elenco de primeras voces para papeles solistas: la mezzosoprano Kate Lindsey (Virgen María), el tenor Laurence Kilsby (Narrador y Centurión), el bajo-barítono Gordon Bintner (San José), junto con los bajos William Thomas (Herodes) y Matthew Rose (Un padre de familia, Polidoro).