Más de la mitad de las galerías de arte valencianas secundan la protesta por el 21 % de IVA cultural

Una semana de suspensión de actividad pública y colaboración. Es la medida que han tomado del 2 al 7 de febrero las galerías de arte contemporáneo de España, una iniciativa a la que se han unido la mitad de entidades valencianas para visibilizar la compleja situación fiscal del sector, donde se aplica un 21 % del IVA cultural a cualquier transacción y buscan presionar al Gobierno para que aplique, como en otros sectores, un IVA reducido en la compraventa del arte.

Así, de las galerías miembro de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LaVac), son 16 las que se han adherido a la propuesta y hay más entidades que se han unido a la protesta por su cuenta. En total en la Comunitat Valenciana hay en torno a 25 centros artísticos privados que funcionan como museos gratuitos a donde visitar colecciones y obras de artistas en cuyos precios se aplica el impuesto más alto de Europa.

Una situación "insostenible" para el sector. Fuentes de LaVAC recuerdan que cada pieza que una galería vende o compra debe aplicar ese 21 % sobre el valor de la obra frente a unas cuantías muy por debajo que se aplican en los países vecinos. Así, en Alemania está asignado tipos reducidos al 7 %, un 6 % en Portugal y Bélgica, un 5,5 % en Francia y un 5 % en Italia.

Esta disparidad fiscal sitúa al mercado artístico español en una clara desventaja competitiva frente a galerías europeas, tanto para atraer coleccionistas internacionales como para favorecer la circulación y venta de obras nacionales. "Esos valores, en una feria internacional como la de ARCO en Madrid que se celebrará próximamente, es un agravio; cualquier coleccionista que tenga que elegir la obra de un artista que trabaja con una galería española o una internacional, elegirá la internacional al aplicarse una cuantía del IVA sustancialmente inferior", señalan fuentes de LaVAC.

Junto al cierre al público de estos espacios -dentro se sigue trabajando-, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España, promotor de esta protesta, ha instado a suspender las relaciones institucionales entre las galerías y las administraciones públicas. Museos y organizaciones públicas requieren de información de ciertos artistas o piezas y son las galerías de arte las encargadas de informarles y asesorarles de forma gratuita, por lo que esta semana esas conversaciones se cancelan para reivindicar también ese papel que ejercen de asesoría y museo abierto y gratuito al público.

Cuatro años de retraso

Detrás de esta protesta hay un malestar acumulado que viene de años: el IVA cultural reducido fue contemplado por una directiva europea en 2022, con un plazo de transposición para los Estados miembros que debería haber culminado en 2024, pero España aún no ha adaptado su legislación para aplicar esa rebaja. Para el sector, esto no solo afecta las ventas, sino también la supervivencia económica de galerías y artistas, y pone en riesgo la dinámica de producción, difusión y promoción de arte contemporáneo en el país.

En LaVAC explican que las instituciones valencianas han mostrado su apoyo a las reivindicaciones del sector, pero no hay margen de actuación ya que las competencias recaen sobre el Ministerio de Cultura y el de Hacienda. Más concretamente, sobre el segundo, a tenor de las declaraciones que el ministro Ernest Urtasun realizó en diciembre, donde volvió a mostrar su apoyo en la reducción del IVA: "Mi posición es clara, aunque la fiscalidad es una competencia de otros servicios del gobierno central, pero mi apoyo a esta cuestión siempre ha sido clara y la vuelvo a repetir", sostuvo.

"Queremos que se tenga en cuenta y sabemos que no será inmediato, pero tenemos esperanzas en que la situación cambie", señalan desde LaVAC, quienes recuerdan que una galería "es cultura": "No entendemos por qué en otros sectores se ha aplicado un IVA reducido y en el nuestro no", lamenta la asociación valenciana.

Además, algunas asociaciones han anunciado que, si no hay avances tras esta movilización, podrían articular otras medidas de presión, especialmente de cara a eventos clave como ARCO Madrid, la principal feria de arte contemporáneo del país, que se celebra en marzo.