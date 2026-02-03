El Museo de Bellas Artes de València llevará sus obras maestras a centros españoles en 2026

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) llevará una selección de sus obras maestras a diferentes centros artísticos españoles de primer nivel durante el año 2026. A través de estas itinerancias temporales, la pinacoteca "hace un ejercicio de difusión de su propia colección en instituciones de gran relevancia fuera de la Comunitat Valenciana", tal como subraya la Generalitat en un comunicado.

Estas acciones se iniciarán el 3 de marzo con la presentación de la obra de Gaspar Becerra (1520-1570) ‘La Piedad’, óleo sobre tabla firmada y fechada en 1560, como ‘Obra invitada’ en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

La exhibición de esta pieza clave de la colección de Pintura del siglo XVI del MuBAV irá acompañada de la conferencia sobre ‘El Renacimiento en la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia’, que impartirá el director del MuBAV, Pablo González Tornel, en la Galería de las Colecciones Reales el 24 de marzo.

Los Ribalta en el Thyssen

Por otra parte, en el mes de mayo, el Museo Carmen Thyssen de Málaga acogerá la exposición temporal ‘Los Ribalta y el naturalismo barroco en València’, que presentará una selección de obras de Francisco y Juan Ribalta, padre e hijo, pertenecientes a la colección del MuBAV.

Comisariada por Pablo González Tornel, esta muestra exhibirá hasta el mes de octubre de 2026 obras tan conocidas como los ‘Preparativos para la Crucifixión’, de Juan Ribalta. No es la primera vez que el Bellas Artes y el Thyssen colaboran en una línea de trabajo que potencia las exposiciones sobre el Barroco.

Macip en Sevilla

Ya en el segundo semestre del año, el Palacio Arzobispal de Sevilla acogerá como ‘Obra invitada’ la ‘Adoración del Niño Jesús’, óleo sobre tabla realizada hacia 1510-1525 por Vicent Macip, uno de los introductores del lenguaje renacentista en tierras valencianas y padre de Joan de Joanes.

Adquirida en 2024 por la Generalitat para el Museo de Bellas Artes, esta pintura destaca por su apariencia italianizante y corresponde a la etapa de madurez de Macip, la segunda y la tercera década del siglo XVI. La obra se exhibirá en Sevilla entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Y los Ribalta también en Valladolid

Finalmente, del 5 de noviembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid albergará la exposición ‘Los Ribalta y el naturalismo barroco en València’ tras su presentación en Málaga.

Esta muestra no solo llevará el mejor Barroco valenciano a Valladolid, sino que escenificará la colaboración entre ambas instituciones. El Museo Nacional de Escultura ha contribuido generosamente a la exposición sobre María Magdalena que tendrá lugar en otoño en el Bellas Artes de València.