El Museo de la Ciudad incorpora nuevas obras del Grupo Parpalló, donadas por una ciudadana

El Museo de la Ciudad ha incorporado a sus fondos nuevas obras del Grupo Parpalló, el colectivo artístico que introdujo a mediados del siglo las vanguardias artísticas de la pintura europea en València. Las obras han sido donadas por una ciudadana y aceptadas por la Junta de Gobierno Local.

En concreto, la donación, realizada a título gratuito, incluye el Autorretrato de Salvador Soria (valorado en 5.000 euros); cuatro piezas pequeñas de Joaquín Michavila, Nassio Bayarri, Salvador Soria y Ribera Berenguer (valoradas en 6.000 euros), "Felicitación" de Vicente Castellano (500 euros), varios bocetos de Monjalés (800 euros), así como catálogos y documentos de artistas del Grupo Parpalló, valorados en 500 euros.

Las obras han pasado a formar parte del patrimonio histórico-artístico municipal y, en concreto, se destinarán a incrementar la colección del Museo de la Ciudad, que en el nuevo Plan Museológico tiene previsto dedicar una sala al Grupo Parpalló.

Huella profunda

A pesar de su breve recorrido -de 1956 a 1961- el Grupo Parpalló dejó una profunda huella en la vida cultural valenciana. El colectivo artístico, surgido de la paternidad intelectual del crítico Vicente Aguilera Cerni y el liderazgo de Manolo Gil, contó con jóvenes artistas valencianos que huían del academicismo que dominaba la València artística de la dictadura. Joaquín Michavila, Amadeo Gabino, Juan Genovés, Esteve Edo y Jacinta Gil son algunos de los artistas que figuran en la nómina del primer Grupo Parpalló.

Parece que la primera intención era la simple reactivación de la vida cultural de la ciudad con exposiciones, conferencias y demás, pero pronto derivó en un movimiento por la modernización del arte valenciano y su conexión, de nuevo, con el que se hacía en Europa tras el paréntesis de la Guerra Civil y la autarquía. Fue uno de los primeros en España. Por la nómina de integrantes es uno de los más importantes, junto a El Paso -unos meses posterior- en Madrid, en la conformación de la vanguardia española de posguerra.

Eusebio Sempere, Andreu Alfaro, Monjalés, Doro Balaguer o Vicente Castellano se unirían al colectivo Parpalló más tarde, tras la muerte de Manolo Gil (agosto de 1957) a causa de una gastroenteritis severa, hecho que está considerado como uno de los factores primitivos para su disolución en 1961. Manolo Gil tenía la experiencia anterior del Grupo Z, formado durante su etapa en la Escuela de Bellas Artes, en la que había gozado de la predilección de Ernesto Furió y había discutido con Salvador Tuset, uno de los exponentes de la pintura academicista imperante en los años 40.

Una sala propia

La donación se añade a la que también recibió el Museo de la Ciudad el pasado mes de febrero y que incluía un cuadro de Doro Balaguer y una máscara de Nassio Bayarri, integrantes del grupo artístico. Todas las obras donadas enriquecerán la sala dedicada al Grupo Parpalló.

Como ha destacado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, “las donaciones enriquecen las obras del Grupo Parpalló con las que ya contaba el Ayuntamiento, por lo que la sala que se le dedicará en el Museo de la Ciudad reflejará de forma más amplia y detallada la obra de este grupo de artistas valencianos que son todo un referente en nuestra historia”.