Röyksopp, Anna Calvi y The Molotovs completan el cartel del festival Deleste que lidera Primal Scream

El festival Deleste ha cerrado el cartel para la edición de 2026 con la incorporación de los DJ noruegos Röyksopp, la cantante Anna Calvi y The Molotovs a una programación que tendrá a Primal Scream como principal atracción. Además, el cartel se completa con los DJs Mateo Cabero, ME dj, Miss_Tra y Toxicosmos, que pondrán banda sonora a cada jornada antes, entre y después de los conciertos para que la experiencia Deleste se viva sin interrupciones. La decimocuarta edición del Deleste se celebrará los días 22 y 23 de mayo en los Jardines de Viveros y también contará con las actuaciones de Apparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Los Invaders y Billy Nomates, aunque habrá propuestas paralelas en distintos espacios de la ciudad.

Electrónica y Peaky Blinders

Röyksopp es un dúo noruego de música electrónica formado en 1998 por Svein Berge y Torbjørn Brundtland, amigos de la infancia, que juntos han levantado uno de los más sólidos referentes la electrónica europea ya desde que en 1999 sacaron su primer single, “So Easy”. A partir de su disco de debut, Melody A.M., han ido experimentando de forma consistente con varios géneros como el house, el ambient o el synth-pop a través de una decena de discos y temas como “What Else Is There?” y “Eple”.

La británica Anna Calvi, por su parte, es una cantautora con una voz operística y habilidades virtuosas con la guitarra, dueña de un estilo poderoso y apasionado cuyas influencias van del flamenco al rock gótico pasando por compositores clásicos como Ravel o Debussiy. A medida que la música de Calvi ha ido evolucionando y expandiénsose le ha llevado a participar en proyectos como la banda sonora de la serie de televisión Peaky Blinders.

Anna Calvi / L-EMV

Sensación en València

The Molotovs, por último, son una de las bandas jóvenes más prometedoras del Reino Unido. Su paso el pasado año por España, con parada incluida en el 16 Toneladas de València, causó auténtica conmoción entre los aficionados a los sonidos de corte mod y nuevaolero. En su repertorio, los hermanos Cartlidge (Matthew se encarga de voz y guitarra; Issey, del bajo) ofrecen himnos agudos y contundentes, que en sus conciertos interpretan con una puesta en escena repleta de intensidad que retrotrae a finales de los años setenta, sin dejarse nada en el camerino y conectando de forma muy directa con el público.

La escena electrónica y DJ del Deleste 2026 se refuerza con cuatro nombres: Miss_Tra, referente del techno valenciano por su mezcla de groove contundente y vanguardia; Toxicosmos, proyecto tras el que se esconde Juan Carlos Mataix y sinónimo de sesiones indie-pop y rock pensadas para bailar sin prejuicios; ME dj, capaz de convertir cada set en un viaje cósmico lleno de pulsión y emoción; y Mateo Cabero, productor y DJ inspirado por The Chemical Brothers, Kraftwerk, Laurent Garnier o Nicolas Jaar, que ha compartido escenario con nombres como Carl Cox o Tiga y ha pasado por festivales y clubs clave de la Comunitat Valenciana. Cuatro propuestas distintas que amplían la paleta sonora del festival y subrayan la apuesta de Deleste por una electrónica diversa, elegante y en permanente evolución.