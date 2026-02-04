Bisbal vuelve a València y encabezará el cartel del Bigsound

David Bisbal ha sido la última confirmación del festival Bigsound València. El artista almeriense, referente de la música latina internacional, se une así al cartel que se había dado a conocer parcialmente y que estaba encabezado por Rels B, Nathy Peluso y Lola Índigo y donde figuraban nombres imprescindibles del panorama musical como Rusowsky, Metrika o Rigoberta Bandini.

Todas las actuaciones se podrán disfrutar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como ya es tradición, en el mes de junio. La de Bisbal será la única actuación en la Comunitat Valenciana este año -participará también en el Bigsound de Pontevedra- tras haber pasado por el Roig Arena el pasado septiembre en el homenaje a Nino Bravo.

Así, el festival Bigsound, consolidado como el festival de música mainstream y urbana más grande del país, mantiene su apuesta por los ritmos latinos y la música que se escucha en la calle. Nacido en València, este encuentro musical ha vivido una expansión territorial sin precedentes y en una referencia cultural contemporánea que atraviesa generaciones, ya que su cartel seduce al público de la genZ o a los milenials por igual.

Cuando se celebra el festival Bigsound de València

El festival se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el próximo 26 y 27 de junio. Está todavía pendiente el reparto de artistas entre ambos días así como los horarios, que se revelarán a medida que se acerque la fecha.

En la súltimas ediciones , Bigsound ha traido a su cartel de València a referentes de la talla de Aitana, C. Tangana, Mora, Ozuna, Quevedo o Bad Gyal.

Todas las fotos de la primera jornada del Bigsound / M.A. Montesinos

Ahora, con la llegad ade Bisbal se confirma la tendencia hacia el pop latino moderno, apostando por un artista que marcó un antes y un después en la música en español, llevándola a una nueva escala global y abriéndole paso a una generación que hoy domina listas y plataformas. Más de dos décadas después, su música sigue sonando con la misma fuerza ante públicos muy distintos: quienes crecieron con 'Ave María', 'Bulería' o 'Dígale' conviven hoy en sus conciertos con jóvenes que han descubierto su repertorio a través de redes, plataformas digitales y grandes formatos televisivos. En su haber dispone de tres Latin Grammy, tres Billboard Latinos y tres World Music Awards, entre más de 80 reconocimientos nacionales e internacionales.

El festival cumple seis años

Los días 26 y 27 de junio de 2026, el festival celebrará su sexta edición en València, tras reunir a más de 300.000 asistentes en sus cinco primeras ediciones. Junto a David Bisbal, que protagonizará su única actuación en la Comunitat Valenciana en 2026, participarán también en exclusiva artistas como Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso con su proyecto CLUB GRASA (DJ set), Rusowsky y Yami Safdie, configurando una programación con fuerte peso creativo y carácter exclusivo.

El cartel se completa con una amplia selección de artistas que ofrecerán shows exclusivos en la provincia de València durante 2026, entre ellos Ana Mena, Barry B, Despistaos, Dollar Selmouni, Hens, Juan Magán, King África, Lia Kali, Lucho RK, Maldita Nerea, Mayo, Metrika, Rigoberta Bandini, Samuraï y Selecta, con artistas todavía por confirmar.