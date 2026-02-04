El MuVIM rinde tributo a Matilde Salvador con un concierto dirigido por Marian Rosa Montagut este domingo

El MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, ofrecerá este domingo un concierto extraordinario que rendirá tributo a Matilde Salvador bajo la dirección de Marian Rosa Montagut, fundadora de la ensemble Harmonia del Parnàs. Con 'A contracorrent', nueva propuesta musical, el museo de la Diputació de València rompe con la estructura clásica del formato de concierto para ofrecer una cata no solo de la música, sino también de la figura de la compositora valenciana.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado que desde la Diputació de València "consideramos fundamental apoyar propuestas que acerquen la cultura a la ciudadanía, que pongan en valor nuestro patrimonio musical y artístico, y que fomenten la reflexión sobre figuras que transformaron la historia del arte en nuestra tierra. Matilde Salvador sigue siendo, hoy más que nunca, un ejemplo de talento, valentía y libertad creativa".

Exposición

La experiencia, vinculada a la exposición temporal 'Matilde Salvador. Extraordinària i a contracorrent' que se expone actualmente en el museo, será conducida por el pianista y exdirector del Institut Valencià de Musicologia, José Doménech Part. Al concierto, que comenzará a las 12:00 horas, asistirán la propia hija de la compositora, Matilde Ascecio Salvador, y su nieto, Gabriel Evangelista. Las entradas son gratuitas, limitadas al aforo de la sala. Se repartirán a partir de las 11:00 horas en el Punto de Información situado en el vestíbulo del museo.

La exposición ofrece un recorrido integral desde sus primeros trabajos hasta sus obras más reconocidas, reflejando la fuerza de una mujer que supo unir música, pintura y compromiso social en un mismo lenguaje artístico. Impulsada por la Diputación de València y comisariada por la periodista Amparo Barbeta, la muestra presenta un valioso conjunto de piezas personales como joyas, pinceles, su caja de pinturas firmada por artistas como Joaquín Michavila, además de cuadros, litografías, partituras originales, folletos de programas y una marioneta de 'La filla del Rei Barbut', la ópera bufa que compuso en 1941.

Programa

El programa incluirá obras para piano de Matilde Salvador como la Sonatina en La Mayor, danzas de El Segoviano esquivo o la Marxa del rei barbut, así como la Albada i dansa de quien fuera su maestro -y posteriormente compañero sentimental-, el compositor valenciano Vicent Asencio. Además, también podremos disfrutar de su repertorio más cultivado, como son sus bellas y variadas piezas para voz y piano, con una selección que incluye La Cucafera, El moro Mussa, El hogar, Tres morillas o Una enredadera, entre otras. Doménech Part será el encargado de conducir estas piezas musicadas y de contextualizar las obras, interactuando y dialogando con los músicos.

Matilde Salvador

Matilde Salvador (Castellón de la Plana, 1918 - València, 2007) fue una gran defensora de la mujer en el arte -además de componer también pintaba- consiguiendo lo impensable en aquella época; fue la primera mujer de la que se interpretó una ópera en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), en 1974: su obra Vinatea. Ella misma apostó por la obra de otras creadoras utilizando textos de poemas de otras mujeres para musicalizarlos, como hizo por ejemplo en su ciclo Voces de otra orilla, poemas que también podremos conocer en este concierto especial de la voz de algunas compañeras de la asociación Clásicas y Modernas.

Nació y creció en una familia estrechamente relacionada con la música. Fruto de esa familiaridad con melodías e instrumentos musicales, se convirtió en una de las más importantes -si no la más importante- compositora valenciana del siglo XX, rompiendo moldes y barreras por su condición de mujer, en un contexto social e histórico nada favorable para artistas como ella. En 2001, la Universitat de València le concedió su Medalla.