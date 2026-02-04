Ricard Camarena y su apuesta por la huerta valenciana, reconocido con 3 Soles Guía Repsol

El compromiso con la sostenibilidad de Ricard Camarena tiene su reconocimiento. Visualmente, su Sol. La Guía Repsol, en la categoría 3 Soles, ensalza del valenciano su apuesta firme por la huerta valenciana y la defensa de un modelo de trabajo sin residuos. “Considero que la clave de la sostenibilidad es lo que se repite cada día cuando nadie está mirando”, afirma Ricard Camarena.

Su huerta con producto de temporada de primer nivel y una red de proveedores cercanos a su cocina le permite ofrecer un menú vegetal reconocido internacionalmente tanto por su creatividad como por su equilibrio ambiental. En cuanto al aprovechamiento de la materia prima, Camarena lanzó su marca LETERN Sin Desperdicio en 2023. Una iniciativa articulada en torno a la idea de que las sobras no existen y que todo el producto es valioso, vende alimentos para no se quede nada en su cocina sin usar, como el flan de brioche o el ‘Umami de mar’, una salmuera de anchoa para utilizar como potenciador del sabor.

‘Les Moles’, el restaurante con 2 Soles Guía Repsol en Ulldecona (Tarragona), recibió el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña por su compromiso con el territorio y su apuesta por las energías renovables, mientras por el contacto directo con los ganaderos se distingue aforma parte a los hermanos Iris y Bruno Jordán de ‘Ansils’ (Anciles, Huesca).

Raúl, Jeroni, Pau, Camarena e Iris Jordán esta mañana en Bombas Gens. / Miguel Angel Montesinos

Fiel a su premisa de transversalidad, los Premios Sol Sostenible #AlimentosdEspaña viajan desde lo rural al centro de la ciudad. El restaurante ‘Tramo’ de Madrid (Restaurante Guía Repsol), recibe el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña en esta categoría por su reivindicación de un ocio responsable en el entorno urbano. Diseñado por Selgascano y Andreu Carulla, el local cuenta con un sistema de climatización basado en pozos provenzales para aprovechar la temperatura del subsuelo. Además, la vajilla está hecha con materiales reciclados de la obra.

Difundir a través del ejemplo

Los cuatro establecimientos se han reunido este miércoles en el jardín de Bombas Gens, donde María Ritter, directora de Guía Repsol, ha destacado la labor de cada uno de los premiados y su capacidad de difundir las prácticas sostenibles a través de su propio ejemplo. Porque la sostenibilidad avanza en el mundo gastronómico y gana cohesión. Proveedores que conocen de primera mano la urgencia de cuidar el planeta, cocineros cada vez más concienciados y una clientela que exige compromiso mantienen un diálogo creciente.

"Se trata de ser rentables sin comprometer los recursos para las próximas generaciones, ofrecer un entorno motivador al equipo y potenciar el bajo consumo energético son principios comunes a los Soles Sostenibles, que promovemos desde Repsol y que los clientes valoran tanto como nosotros. Por eso apostamos por proyectos auténticos que persiguen la misma meta”, aseguraba Valero Marín, director general de Cliente de Repsol.

Unos principios que comparte también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “El año 2026 marca el lanzamiento del plan de medidas que refuerza la gastronomía como motor cultural, económico y social. Un plan que impulsa un modelo innovador y sostenible para convertir a España en un referente internacional en alimentación y gastronomía”, afirmaba el ministro, Luis Planas. Objetivos que los premiados en esta edición tienen incorporados en su cotidianidad.

La alianza entre Guía Repsol y #AlimentosdEspaña se materializa en estos premios guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así, a la hora de reconocer a un establecimiento se tiene en cuenta las dimensiones de cada negocio y se valora lo que es cada uno capaz de aportar y cómo visibilizan proyectos donde el respeto al medioambiente es una prioridad.