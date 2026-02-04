Valencia celebra los 600 años del Micalet con un concierto de la Banda Simfònica Municipal

València se vestirá de gala el próximo 8 de febrero de 2026 para conmemorar un hito histórico: el 600 aniversario de la finalización de las obras de la Torre del Micalet. Para celebrar este acontecimiento, la Banda Simfònica Municipal de València (BSMV) ofrecerá un concierto especial al aire libre en la emblemática Plaça de la Reina a las 12:00 h.

Bajo la dirección artística y musical de Cristóbal Soler, la agrupación ha diseñado un repertorio que combina la tradición local con obras maestras de la música clásica, vinculando estrechamente el sonido de la banda con el de las campanas.

El programa comenzará con la marcha valenciana titulada, precisamente, 'El Micalet', una pieza de unos cuatro minutos de duración que rinde tributo directo al monumento y pertenece a M. Asins Arbó (1916-1996)

La segunda obra será de Salvador Giner (1832-1911), el poema sinfónico 'Es xopà hasta la Moma', una de las creaciones más queridas del compositor valenciano que dura en torno a nueve miutos.

Como broche de oro se interpretará la imponente 'Obertura 1812', de 16 minutos de duración conocida por su gradiosidad y su exigente despliegue sonoro. La compuso Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893)

Una colaboración muy especial

Uno de los atractivos principales de esta jornada será la participación de la Associació Cultural de Campaners. Según las fuentes, este colectivo colaborará activamente en la interpretación tanto de la obra de Salvador Giner como en la célebre obertura de Tchaikovsky, integrando el sonido real de las campanas en el tejido sinfónico de la banda para celebrar los seis siglos de vida de la torre más icónica de la ciudad.

Este evento dominical representa una oportunidad única para que ciudadanos y visitantes disfruten de la música de la BSMV en el corazón de Valencia, rindiendo homenaje al patrimonio arquitectónico y cultural que define la identidad de la capital del Turia.