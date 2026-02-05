Cultura sacará a concurso la plaza de director artístico de Les Arts

Jesús Iglesias, director artístico de Les Arts, no renovará automáticamente su contrato. Si Iglesias quiere seguir cuatro años más al frente del centro operístico tendrá, según ha anunciado la consellera de Cultura en À Punt -a preguntas del director de Levante-EMV, Joan Carles Martí-, presentarse al concurso público que para tal fin se va a poner en marcha. Cierto es que, por cuestiones legales, el contrato no admite renovación. Aún así, en el concurso, por un puesto de alta dirección, en el que la voluntad del patronato será clave.

Fue, a finales de enero de 2022, cuando la comisión ejecutiva del Patronato del Palau de Les Arts de Valencia acordó su continuidad hasta diciembre de 2026. En enero de 2019 se le contrató por un periodo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, con la posibilidad de ampliar la duración en cuatro años más si existía acuerdo entre ambas partes. Una renovación que estaba estipulada debía ejecutase con un año de antelación a la finalización del contrato, tal como ocurrió.

La plaza de Jesús Iglesias en Les Arts se sacará a concurso / Levante-EMV

Jesús Iglesias asumió la dirección artística del Palau de Les Arts en sustitución de Davide Livermore en 2019, cuando fue seleccionada su candidatura siguiendo el Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana. La comisión evaluadora consideró entonces el currículum y el proyecto de Iglesias «como el más idóneo para asumir la Dirección Artística de Les Arts, por la formación específica del candidato, así como por los conocimientos musicales, la experiencia internacional y la experiencia en proyectos educativos; la capacidad de adaptación al actual modelo artístico de Les Arts; la capacidad de innovación artística y en la gestión; la capacidad de liderazgo de equipos; una demostrada agenda y networking nacional e internacional en el ámbito de teatros operísticos; la capacidad de relaciones públicas en el mundo operístico, y conocimientos de gestión y visión económica de la programación para diseñar un contenido económicamente sostenible».

Durante el mandato de Iglesias el crecimiento de Les Arts ha sido exponencial.