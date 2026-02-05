Urtasun reivindica las librerías como espacio cultural y democrático "imprescindible"

"Los libreros somos gestores culturales y dinamizadores, no meros vendedores de libros". Esas palabras, en boca del presidente del Gremio de Libreros de València, Juan Pedro Font de Mora, han sido una de las sólidas afirmaciones en defensa de esta profesión que se ha podido escuchar esta mañana en el Palau de la Música durante la inauguración del XXVII Congreso de Librerías que, por primera vez, se ha celebrado en la capital valenciana y que ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha defendido estos enclaves como "lugares donde se construye ciudadanía crítica y donde el libro sigue siendo una herramienta de emancipación". "No hay ecosistema del libro que sea saludable sin una red fuerte de librerías", ha reivindicado.

En una presentación en el que han estado representados todos los eslabones que envuelven al mundo del libro en España, la poetisa Àngels Gregori ha sido la encargada de conducir el acto defendiendo -en tiempos de inteligencia artificial- la importancia de la "inteligencia humana", el lema de esta edición. Un leitmotiv que, como ha explicado el presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) Miguel Iglesias, "no es casual". "Frente al algoritmo, nuestro trabajo sigue siendo imprescindible", ha insistido el dirigente de este sector, que también ha defendido -poniendo como ejemplo la recuperación tras la dana de estos negocios que "han vuelto a levantarse"- que "la resistencia es la gran fortaleza de las librerías".

"Somos más fuertes"

En esta línea, Font de Mora ha dado las gracias también por el "apoyo" que recibió su sector con la riada de octubre de 2024 que ha permitido "que casi todas hayan reabierto con más ilusión y entusiasmo". Además, ha puesto en valor que en los últimos meses en València "han abierto cuatro nuevas librerías, fundamentalmente en barrios", lo que demuestra que "somos más fuertes que lo que nos hacen creer algunas plataformas digitales".

J.M. López

Los primeros compases de este certamen ha contado también con la intervención del concejal de Acción Cultural de València, José Luis Moreno, quien ha catalogado las librerías como "el alma de las ciudades". "El primer contacto que tenemos con la cultura es en casa con un libro, pero cuando salimos a la calle, es en una librería o en una biblioteca", ha destacado. Por su parte, la consellera de Cultura, María del Carmen Ortí, ha resaltado la importancia de estos lugares porque "sois proximidad, hacéis barrio y hacéis ciudad". "Sois el espacio ideal para esa cultura y cada vez que abre una persiana es una noticia que nos llena de alegría".

Urtasun ha sido el encargado de cerrar la inauguración poniendo en valor la "inteligencia" de los libreros, que son "quién conoce a su cliente". Por eso, ha apelado a que "sigan siendo uno de los pilares de nuestra vida cultural y democrática", destacando iniciativas de su ministerio como 'Todos los libros' centrada en "fomentar las venta online de las pequeñas librerías en nuestro país" o 'Relevo', destinada a impulsar el relevo generacional en el sector.

Reparaciones y recuperación de 'La Chata'

Más allá del congreso, Urtasun también ha destacado la licitación de la restauración de las fachada del Museo de la Cerámica cuyas obras empezarán este año o la del entorno del Museo de Bellas Artes, así como que en 2025 "hemos hecho una aportación récord al Palau de les Arts con más de 2,5 millones de euros". Preguntado sobre la reunión que tendrá con la consellera Ortí hoy, ha enfatizado que viene "con la mejor voluntad de cooperar" después -ha añadido- de que con "el antiguo conseller [José Antonio Rovira] fuera muy difícil, porque no tenía por costumbre dialogar ni conmigo ni con las asociaciones culturales".

Del mismo modo, respecto a la llegada de la colección de Sorolla de la Hispanic Society ha emplazado a saber "los detalles para pronunciarnos", aunque sí que ha querido felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la recuperación del cuadro 'La Chata' del pinto valenciano. Por último, fuera de sus competencias, ha apelado a la convalidación de los dos decretos -el de pensiones y el escudo social- y ha destacado -tras el mensaje crítico del dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el Gobierno- que en "España gobiernan las instituciones democráticas y no vamos a tolerar que ningún tecnoligarca venga a decirnos cómo tenemos que organizar la vida política, social y tecnológica de nuestro país".