Nueva etapa, nuevo disco y la esencia de siempre: vuelve Revolver

Carlos Goñi, Revolver, continúa explorando territorios creativos y anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio titulado 'LA 03010' que verá la luz el 17 de abril. Un trabajo que representa un regreso emocional al origen, tomando como referencia Los Ángeles, el barrio alicantino donde vivió de niño y su código postal. Según el propio Goñi, “este álbum, junto con Argán, es de lo más complejo que he escrito en toda mi vida".

'LA 03010' será un álbum íntegro con canciones nuevas, algo que no sucedía desde 'Adictos a la Euforia' (2023), grabado en la etapa de la pandemia y número uno en ventas físicas en su semana de lanzamiento. Tras este disco, en 2024 llega Playlist, un trabajo singular compuesto exclusivamente por versiones de canciones que han marcado su vida; y en 2025, con el 30 aniversario de Eldorado, se celebraron 11 conciertos exclusivos, reafirmando su condición de LP clave en la historia de Revolver y colgando el cartel de "agotado" en todas las ciudades.

LA 03010, primeras fechas de la gira

Mientras esperamos el lanzamiento de 'LA 03010', disco que ocupará la posición 22 en la discografía de Revolver, ya se han publicado las primeras fechas de la gira presentación que suman 23 citas y que llevará a Revolver por los teatros y auditorios de todo nuestro país. Las entradas saldrán a la venta el próximo 10 de febrero en gruporevolver.es.

Tras la gira de Eldorado donde el público de Revolver tuvo la oportunidad de celebrar el pasado, LA 03010 Tour emocionará a los asistentes que vivirán el presente por el que transita Carlos Goñi a través de las canciones de este nuevo disco.

Fechas de la gira de Revolver en 2026. / L-EMV

El 9 de mayo Revolver actuará en Crevillent (Auditorio Municipal) y seguirá el 16 mayo en Pontevedra (Auditorio del Pazo da Cultura); 23 mayo en Valladolid (Auditorio Miguel Delibes); 29 mayo en Zaragoza (Teatro de las Esquinas); 6 junio en Ciudad Real (Teatro Quijano); 13 junio en Onda, Castellón (Intims al Castell); 4 julio en Mutxamel (Nits al Parc); 17 julio en Granada; 8 agosto en Mazarrón (Mares de Papel); 26 septiembre en Córdoba (Teatro Axerquia); 5-8 octubre en Barco Ochentero Locos por la Música Mediterráneo; 10 octubre en Lleida (Teatre de la Llotja); 17 octubre en Almería (Auditorio Maestro Padilla); 23 octubre en San Sebastián (Kursaal); 1 noviembre en Mallorca (Auditorium); 6 noviembre en Jaén (Teatro Infanta Leonor); 18 noviembre en Barcelona (Teatro Coliseum); 20 noviembre en Santander (Teatro Casyc); 22 noviembre en Pamplona (Baluarte); 27 noviembre en Palencia (Teatro Ortega); 12 diciembre en Málaga (Palacio de Congresos FYCMA); en en 2027, el 26 febrero en Badajoz (Palacio de Congresos de Badajoz); y el 27 febrero en Mérida (Palacio de Congresos de Mérida).