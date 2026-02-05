Un paseo para perder la noción del tiempo y el espacio en 'Universos de luz'

Una exposición efímera, de cuatro días, se ha inaugurado en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals. La luz es el elemento con el que se trabaja y el lienzo es el espacio. El sonido es el tercer actor en la escena, que invita a sumergirse en un lugar que roza lo onírico. 'Universos de luz. Percepción y espacio' es la muestra a cargo del colectivo valenciano Radiante, referente en las artes digitales lumínicas que han realizado una retrospectiva sobre su trabajo en las salas de este museo.

De las seis instalaciones propuestas, dos de ellas han sido producidas ex profeso para la institución. Las otras cuatro se han mostrado antes y una de ellas, Verge, fue reconocida en 2025 como la mejor instalación lumínica inmersiva del mundo por los Lighting Design Awards.

El recorrido, que podrá hacerse del 5 al 8 de febrero, propone un viaje hacia las sensaciones y emociones, básicas y fundamentales en el arte digital. A través de disparos de luz, lásers, proyecciones de 360 grados, colores, volúmenes, esculturas y sonidos, el espectador se ve envuelto por un maremágnum de sentimientos, desde la inquietud hasta la serenidad pasando por el trance.

'Universos de luz' es una exposición para visitar de forma reposada y sin buscar explicación. Únicamente se exige dejarse llevar, encontrarse con esos estímulos y atender cómo se reacciona ante ellos. Es la mayor muestra de arte lumínico que ha acogido València hasta la fecha, con 2.000 metros cuadrados expositivos por donde se despliegan las seis instalaciones propuestas donde el público no solo observa, sino que se integra.

La luz como herramienta y objeto artístico se sitúa hoy a la vanguardia de la creación por su influencia a la hora de redefinir los espacios y transformar el entorno. Muestra de ello es Verge, la pieza central de la exposición y traducida como 'Umbral', reconocida con el galardón internacional. Ahora se presenta en una versión ampliada respecto a la primera muestra que se hizo, entre Bombas Gens y el festival Volumens, y ha incorporado la creación sonora original del compositor valenciano Iván Llopis, que además ofrecerá una actuación en directo de su álbum Nokepler. Se hará un concierto al día durante las cuatro jornadas que la exposición está en marcha.

Ecos, reverberaciones y luz

Antes de Verge, el recorrido invita a pasear a través de Inaxis, la primera de las instalaciones que sumerge al público en los ecos que se producen en la relación de la luz y el sonido. Cinco estructuras se despliegan en una sala a oscuras, donde los leds crean la experiencia en sintonía con la música e invita a caminar y dejarse llevar.

A través de variaciones de fase, estos estímulos crean la ilusión de un discurso musical cercano, un arco narrativo que parece comprensible pero que se desvanece justo cuando parece haberse entendido, permaneciendo únicamente como recuerdo. La obra no ofrece una respuesta única: cada visitante construye su propia experiencia desde el cuerpo y la memoria.

Después llega el momento de la interacción directa con Ullal, creada también específicamente para la exposición y donde el cuerpo entra en la obra. La superficie está cubierta con arena de playa que el visitante puede tocar, mover, jugar y crear formas y esos gestos activan el tablero lumínico, cuyas luces siguen los trazos de las manos simulando el agua. Se genera entonces un diálogo entre lo visible y oculto, lo que se descubre y lo que queda sepultado bajo la tierra: el paisaje aparece y desaparece como un 'ullal', la afloración natural de agua que brota desde el subsuelo.

La 'Cartografía del rayo' es una escultura de luz y sonido donde lo analógico y lo digital interactúan a través de una escultura de cristal que encierra la luz, como una paradoja donde en vez de que sea la luz quien envuelve al objeto, es el objeto quien retiene la luz en su interior. Un haz láser rebota entre los espejos que componen la escultura y va generando trayectorias complejas que atrapan al espectador en un juego casi imprevisible que tiene como consecuencia algunos reflejos sobre las paredes de la sala.

La cuarta instalación es una colaboración entre Radiante y el arquitecto Miguel Arraiz, producida por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Una estructura cuadrada alberga una luz láser que permite ver las partículas en suspensión, materializadas en el interior de este espacio transparente donde la luz se construye y disuelve, dando lugar a una arquitectura dinámica.

Una de las salas principales es la que alberga a Verge. A través de la luz láser, LEDs digitales, robótica, partículas armosféricas, proyecciones inmersivas y una música que atrapa, la instalación construye una experiencia hipnótica, facilitada por los sofás que se han instalado a lo largo de toda la sala para integrarse dentro de la actuación.

En este entorno es donde Llopis realizará su actuación en directo con el piano en cuatro sesiones, dentro de la propia obra y en sintonía con la luz y el sonido que acompaña a la obra original.

Por último, 'Words of light' es seguramente la más impactante de todas gracias al rojo que domina la escena. Es una colaboración con Banjo Soundscapes y establece un diálogo directo entre el espacio y la presencia humana, que puede jugar con los rayos de luz que rebotan a lo largo de toda la sala transformándose e interrumpiéndose con cada paso del público en la sala, provocando incluso cierta confusión e inquietud con la intervención directa de una música oscura. Es un lienzo vivo que puede manipularse. Se creó para el Centro Botín de Santander y se expuso en el Bright Festival Florence.