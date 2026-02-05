Los personajes de Disney cobran vida en el Roig Arena sobre una pista de hielo
El espectáculo “Disney on Ice: Vive Tus Sueños” repasa las historias más entrañables del universo Disney en un show cargado de acrobacias y patinaje de primer nivel
El Roig Arena ha acogido esta tarde el primer pase del espectáculo “Disney on Ice: Vive Tus Sueños”, un show lleno impresionantes acrobacias y coreografías sobre hielo. A través de siete sesiones, que tendrán lugar del 5 al 8 de febrero, los espectadores acompañarán a Mickey y Minnie Mouse en una aventura inolvidable por las historias más entrañables de Disney.
“Disney on Ice” regresa así a Valencia diez años después de su último espectáculo en la ciudad. El show, planteado como una experiencia inolvidable para toda la familia, incluye las historias de princesas Disney como Cenicienta o Rapunzel. Los espectadores también acompañan a Bella en su intento de llegar a lo más profundo del dulce corazón de Bestia; viajan a Arandelle con Anna y Elsa, de “Frozen”, para revivir el relato de amor fraternal que salvó un reino y son invitados a cruzar el Puente Marigold -de la película “Coco” de Disney y Pixar- para llegar a la Tierra de los Muertos, donde disfrutarán de un colorido show de esqueletos llenos de alegría.
El espectáculo cuenta con 180 elementos de atrezzo, el más grande, las escaleras de Elsa. Además, se usan más de 200 disfraces y rápidos cambios de vestuario, el más ágil, en solo 31 segundos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos