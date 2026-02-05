Urtasun confirma que la licitación del entorno del Bellas Artes "ya está en marcha"

Tras idas y venidas durante los últimos siete años, el proyecto para urbanizar el entorno del Museo de Bellas Artes de València vuelve a tener una fecha. Será en 2026 cuando se lleve a cabo su licitación. Así lo ha avanzado ante los medios el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras el acto de inauguración del XXVII Congreso de Librerías, una intervención en la que ha puesto en valor que esta actuación se pone "en marcha" después de que "nos hayamos entendido con el Ayuntamiento de València".

Según destacó el mismo ministerio a este diario a finales del año pasado, el Gobierno central aceptaba la propuesta del consistorio respecto de la urbanización, aunque el proyecto había quedado desfasado en cuestiones de normativa y presupuesto "como consecuencia del tiempo que se ha tardado en obtener la confirmación del ayuntamiento". En ese momento, desde el departamento de Urtasun ya señalaron que en el primer trimestre de 2026 se iba a "licitar un nuevo proyecto". Hay que recordar que fue en 2017 cuando el ministerio redactó el Proyecto Básico de las obras de ordenación y urbanización del entorno del museo, con una inversión estimada de 2,8 millones de euros, y en enero de 2018 cuando se lo presentó al Ayuntamiento de València.

Aportación a Les Arts

Más allá de este asunto, Ernest Urtasun también ha destacado ante los medios la licitación de la restauración de las fachada del Museo de la Cerámica cuyas obras empezarán este año, además del hecho de que entre todo el ejercicio 2025 se llevara a cabo "una aportación récord al Palau de les Arts con más de 2,5 millones de euros".

Respecto a las librerías, el ministro ha vinculado estos enclaves como "lugares donde se construye ciudadanía crítica y donde el libro sigue siendo una herramienta de emancipación". "No hay ecosistema del libro que sea saludable sin una red fuerte de librerías", ha reivindicado. Preguntado sobre la reunión que tendrá con la consellera Ortí hoy, ha enfatizado que viene "con la mejor voluntad de cooperar" después -ha añadido- de que con "el antiguo conseller [José Antonio Rovira] fuera muy difícil, porque no tenía por costumbre dialogar ni conmigo ni con las asociaciones culturales".

J.M. López

Reunión con Ortí

Tras el acto en el Palau de la Música, Urtasun ha mantenido un encuentro en el Palau de les Arts con la consellera de Cultura, Carmen Ortí, donde ha reivindicado que este es "uno de los espacios más agraviados en comparación con el Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid”. Justamente, horas antes y relativo también a Les Arts, la consellera había defendido en 'Les NTC del Matí' que la renovación en la dirección artística -actualmente dirigida por Jesús Iglesias Noriega- se debe llevar a cabo mediante un nuevo concurso, que servirá para cubrir la plaza desde el 1 de enero de 2027.

Respecto a una reunión en la que han trasladado una batería de medidas, Ortí ha aclarado que "las necesidades de la sociedad valenciana están por delante de las cuestiones políticas”. “Desde la Generalitat queremos cooperación, avances y soluciones. La cultura valenciana no puede esperar. Y estamos convencidos de que el Ministerio tiene margen para atender reivindicaciones que son justas y necesarias”, ha incidido. Entre las peticiones que la consellera -según ha explicado en una nota- figura "la implantación de deducciones fiscales por compra de libros en el tramo autonómico, por valor de 150 euros, para rentas familiares de hasta 30.000 euros".

Por otro lado, en el ámbito de infraestructuras culturales, la consellera ha solicitado ayudas para teatros y museos, con especial atención al Palau de les Arts Reina Sofía, el IVAM y fundaciones culturales valencianas como la Miguel Hernández o la Francisco Brines. También ha planteado la necesidad de nuevas inversiones en archivos y bibliotecas de titularidad estatal en la Comunitat Valenciana, incluyendo rehabilitación y equipamiento tecnológico.

La agenda ha incluido además el aumento de las partidas para el fomento de la industria audiovisual valenciana para corregir el agravio comparativo con otras comunidades, la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, la cesión de la Dama de Elche a la ciudad de Elche y el reintegro a Orihuela del histórico ejemplar del ‘Llibre dels Repartiments dels terres’. Finalmente, Ortí ha abordado algunas cuestiones patrimoniales pendientes, como la renovación del convenio de gestión y la cesión formal de uso a la Generalitat del conjunto monumental del Castillo y el Teatro Romano de Sagunto.

Ortí y Urtasun, según han desvelado desde la Conselleria, se han emplazado a una nueva reunión más técnica, en la que se analizará en profundidad las reivindicaciones presentadas. Eso sí, la consellera también ha pedido al ministro en relación a la exposición de los Sorolla de la Hispanic en València, que visite una "propuesta que redondea mucho la oferta cultural de esta ciudad"