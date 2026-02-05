Qué hacer en València: los mejores planes del 6 al 12 de febrero

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Disney On Ice. Roig Arena. 5-8 de febrero. De la mano de Mickey y Minnie Mouse, el público se embarcará en una aventura por el universo Disney llena de impresionantes coreografías sobre hielo y patinaje de primer nivel.

Roig Arena. 5-8 de febrero. De la mano de Mickey y Minnie Mouse, el público se embarcará en una aventura por el universo Disney llena de impresionantes coreografías sobre hielo y patinaje de primer nivel. Taburete. Roig Arena. 6 de febrero. Tras más de un año alejados de los escenarios, el grupo madrileño regresa con 'El perro que fuma', su nuevo álbum y una gira que recorrerá las principales ciudades del país en 2026. Un show renovado en sonido y escenografía, que marca una nueva etapa sin perder la esencia, la energía y el espíritu festivo.

Nach. Roig Arena. 7 de febrero. Figura del rap español, llega al recinto valenciano a presentar su último disco, 'Destino' (2025), donde mantiene intacto el dominio de la palabra y la rima, con una mirada serena sobre el tiempo, la creación artística y el lugar que ocupa hoy en la música.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'La mujer rota'. Del 5 al 8 de febrero. Anabel Alonso llega al Olympia para protagonizar en solitario el 'Monólogo' de 'La mujer rota', un proyecto teatral -basado en el texto de Simone de Beauvoir y dirigido por Heidi Steinhardt- en el que encarna a Murielle, una mujer que en una noche de insomnio, en Nochevieja, se enfrenta a un presente desolador y a un futuro aún menos prometedor. Lo perdido, lo arrebatado, el fracaso y la soledad la han dejado fuera de juego, deambulando en un limbo donde todavía se debate entre la supervivencia y la muerte. Su verdadera tragedia -que también es comedia- ha hecho trizas su autoestima como mujer, como esposa, como madre y como hija.

Anabel Alonso, durante la presentación de 'La mujer rota', en el Olympia. / Fernando Bustamante

'Jurassic Game'. 7 de febrero. Un niño de 11 años y su padre tienen que rescatar a su triceratops bebé, que ha sido raptado por unos personajes malvados escapados de un videojuego. Para ello se enfrentarán a dinosaurios de más de 4 metros, lucharán contra un indio, desafiarán a los malvados que quieren dominar el mundo, serán ayudados por una princesa bailonga... y todo esto en el entorno de un videojuego. Una aventura musical interactiva con canciones, coreografías, proyecciones en 3D y unos dinosaurios muy "reales" que dejarán sin habla al público.

Teatro Talia

'La Ratonera'. Hasta el 22 de febrero. Basada en la famosa novela de Agatha Christie '3 ratones ciegos', 'La Ratonera' combina en esta versión la potencia y la intensidad del teatro, con un espíritu transgresor inspirado en las nuevas narrativas que nos llegan desde el cine, la literatura y las más recientes producciones teatrales. Dirigida por Ignasi Vidal, cuenta con Rebeca Valls, Jordi Ballester, Lola Moltó, Victoria Salvador, Ferrán Gadea o Jaime Linares entre sus intérpretes.

La Ratonera. / Levante-EMV

Mikel Bermejo ¡Eureka! . 7 de febrero. El nuevo show del cómico es una celebración del humor que nos lleva a un viaje por las maravillas y locuras de la vida moderna a través de su visión sobre los temas más candentes de la actualidad.

. 7 de febrero. El nuevo show del cómico es una celebración del humor que nos lleva a un viaje por las maravillas y locuras de la vida moderna a través de su visión sobre los temas más candentes de la actualidad. Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatre Rialto

'Viva'. 7 y 8 de febrero. Creado e interpretado por Begoña Tena, 'Viva' es un monólogo donde la protagonista, una mujer inmersa en una mudanza, recorre etapas de su vida, desde sus orígenes en un barrio de la periferia en los años 80, hasta la precariedad de su presente, donde el mayor temor es no poder encender la estufa. Viva habla de los migrantes, la pobreza, el descubrimiento de la vocación artística, el deseo de la imaginación, y la epopeya y maravilla de conseguir la máxima revolución diaria: estar y sentirse viva.

'Viva', de Begoña Tena. / Teatro Rialto

Teatro La Plazeta

'Doctora Amor'. 7 de febrero. Espectáculo de comedia en el que Valeria Ros interpreta a una terapeuta sentimental que ofrece consejos a voluntarios del público sobre sus problemas de pareja. La obra se basa en la improvisación y la interacción, mezclando anécdotas personales de la cómica con chistes e historias disparatadas que surgen de las consultas, resultando en una experiencia diferente en cada función.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Clásicos y modernos. Obras maestras de la Colección BBVA'. Del 13 noviembre 2025 al 15 febrero. Esta muestra reúne una cuidada selección de las piezas más destacadas de la colección, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX. Presenta creaciones de artistas como Goya, Murillo, Van Dyck, Sorolla o Zuloaga. A pesar del amplio marco cronológico que las separa, las obras comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI.

Retrato de Carlos III de España vestido de cazador, pintado por Francisco de Goya, de la colección BBVA. / L-EMV

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Fundación Bancaja

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla' . Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

. Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición. 'Caleb'. Hasta el 22 de febrero. La exposición de Cristina Babiloni revela las inquietudes creativas de la artista castellonense en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza, así como entre la materia, la luz, el color y las texturas, que son elementos esenciales en sus obras. La muestra está integrada por una treintena de obras de mediano y gran formato, gran parte de ellas realizadas exprofeso para su presentación al público en esta exposición en un recorrido que incluye pintura, escultura e instalación.

Centre del Carme

'Circuito cerrado'. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

La exposición Circuito Cerrado. / Levante-EMV

‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

Parte de la exposición 'Música y matemáticas' del CaixaForum. / Fernando Bustamante

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

Bombas Gens

Universos de Luz–Percepción y espacio. Hasta el 8 de febrero. Una experiencia inmersiva que transforma la manera de sentir y habitar la luz. Esta reúne algunas de las obras más reconocidas de Radiante Light Art Studio junto a tres nuevas creaciones producidas especialmente para esta muestra.