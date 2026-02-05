Vuelve a València el Circo del Sol con una reinterpretación de su icónico espectáculo 'Alegría'

El Circo del Sol vuelve a València. La aclamada compañía canadiense hará parada en el Cap i Casal con el espectáculo 'Alegría - Bajo una nueva luz', que supone una reinterpretación del clásico show que arrasó con su gira por todo el mundo.

El lugar donde se instalará la gran carpa será el antiguo recinto de la Estació del Grau. La función original pasó por València en 2013 en formato pabellón, pero ahora está completamente reinventada y concebida para ser vivida de forma más intima bajo la estructura itinerante que caracteriza a la compañía. Durante su gira por España entre 2024 y 2025, esta nueva versión reunió a más de 660.000 espectadores.

'Alegría – Bajo una nueva luz' propone una lectura más actual de la historia, con la lucha entre un antiguo orden en decadencia y una juventud que impulsa el cambio en un reino que ha perdido a su rey. Entre intrigas, humor y melancolía, la obra se construye como una reflexión sobre la renovación y la esperanza.

Estrenado originalmente en 1994, Alegría es uno de los títulos que definieron el lenguaje artístico de Cirque du Soleil. A lo largo de casi dos décadas recorrió 255 ciudades de todo el mundo y fue visto por más de 14 millones de personas. Su banda sonora, convertida en una de las más reconocibles de la compañía, fue nominada a los premios Grammy y sigue siendo el álbum más vendido de Cirque du Soleil.

¿Cuándo vendrá el Circo del Sol a València?

Tras varios meses de incertidumbre, finalmente la compañía ha desvelado cuándo vendrá el espectáculo 'Alegría' del Circo del Sol a València. Será el próximo 22 de mayo cuando la ciudad acoja el gran espectáculo internacional. Esta nueva versión, estrenada en 2019, mantiene el universo poético y barroco del espectáculo original, pero renueva su narrativa, la puesta en escena y el lenguaje acrobático. Se podrá asistir a las funciones durante el mes que estará en funcionamiento, con la primera sesión el 22 de mayo y hasta el 21 de junio, con entradas que pueden adquirise ya.

Puesta en escena

El espectáculo combina acrobacias de alto nivel, música interpretada en directo, vestuario elaborado y una escenografía diseñada para envolver al público en un universo imaginario. En escena participan 54 artistas de distintos países y desde su estreno esta versión ha sido vista por más de cuatro millones de espectadores en diez países.

Las entradas para 'Alegría – Bajo una nueva luz' ya están a la venta a través de la web oficial de Cirque du Soleil. La organización ofrece, además, paquetes familiares con descuento en funciones seleccionadas y experiencias complementarias, como encuentros con los artistas al finalizar la función o visitas entre bastidores.