Bernal: "Recibir el cariño de la gente que viene a conciertos lejos de casa hace que la alarma suene algo más leve un lunes a las 6 de la mañana"

Quince días encerrados en un estudio de grabación de un pueblo de Cuenca. Así se grabó 'Vida y milagros', el segundo disco de los valencianos Bernal. Cuatro jóvenes que se juntaron en el año 2022 para "hacer canciones" y, desde entonces, han consolidado su proyecto con dos discos editados -el segundo ha salido a la luz hoy, viernes 6 de febrero- y una cada vez más sólida comunidad de seguidores que se dejan notar en cada concierto.

El de Bernal es un camino que arrancó hace más de tres años con la publicación de '¿Qué tal todo allí fuera?', su primer LP, que trajo consigo una gira de 30 conciertos en salas y festivales a lo largo y ancho del país. "Esa ambición de hacer canciones nos ha permitido durante este tiempo conocer a gente increíble y lugares que jamás pensamos conocer. Recibir el cariño de la gente que va a verte tan lejos de casa hace que la alarma suene algo más leve un lunes a las 6 de la mañana", explica Avo Martínez, voz y guitarra de Bernal. Junto a él, completan el grupo Carlos Martínez-Bernal (guitarra), Eduardo Nogués (bajo) y Mickele Francesco (batería).

Y esa alarma suena cada día porque los cuatro mantienen sus trabajos aparte de la banda. "Vivir del grupo a día de hoy es algo impensable, mientras nos permita terminar las giras en balance positivo para poder reinvertirlo en el grupo y seguir haciendo canciones será todo un éxito", sostiene Martínez.

Giras que, inevitablemente, hacen parada en València. "Tocar en València siempre es emotivo y más después de varias fechas lejos de casa. La sala se llena de caras conocidas y luego la celebración es cuasifamiliar. Se siente como una fecha donde el trabajo que se ha hecho hasta ese día se celebra por fin en conjunto", confiesa.

Bernal presenta su nuevo álbum 'Vida y milagros' / María Varo

Voz de una generación

Las letras de Bernal ponen voz a las preocupaciones de toda una generación. Reflejan las inquietudes y las pequeñas luchas cotidianas de esa gente de entre 20 y 30 años. Hablan de amor y desamor, de independizarse, de los cambios que afrontan tantas y tantas personas que se miran y se ven en sus canciones. Su inspiración para componer reside en el día a día y en el de quienes les rodean. "No sabemos hablar de otra cosa. De hecho, algún amigo o alguna amiga nos ha pedido créditos por contar su historia", bromean.

"No hablar de vivienda sería ser completamente ajenos a la triste realidad de nuestras ciudades y barrios donde cada vez hay menos vecinas y más turistas" Avo Martínez — Cantante de Bernal

De 'Vida y milagros', Bernal espera que sea un disco que acompañe. "El disco habla todo el rato de movimiento, de cambios y si te pilla en un momento así, esperamos que ayude a que las gestiones sean más sencillas o que te den un momento para mirar con perspectiva".

Uno de sus adelantos, 'Dolores Marqués', habla precisamente de uno de los temas que más preocupan e interfieren en la vida de los jóvenes: el cada vez más difícil acceso a la vivienda. "Independizarse, un privilegio nacional", cantan. Un problema al que, como jóvenes, se enfrentan en primera persona. "Para nosotros es natural hablar de esto. No haber tocado el tema sería ser completamente ajenos a la triste realidad de nuestras ciudades y barrios donde cada vez hay menos vecinas y más turistas", afirma Avo Martínez.

Si algo destaca en Bernal es la cuidada parte visual que acompaña todos sus trabajos. No será menos en el caso de 'Vida y milagros'. Doce canciones acompañadas de doce videoclips, firmados por el estudio creativo d'Matinada Estudi, que contarán doce historias enlazadas entre sí. "Es como una película. Si das al play en YouTube y escuchas el disco en orden, son 44 minutos de vídeos con un hilo conductor común", explica Martínez.

Nuevo disco, nuevo sello

'Vida y milagros' llega el próximo viernes de la mano de un nuevo sello discográfico fundado por los propios componentes de Bernal. Discos 17 Dolores nació en 2025 "para poder seguir autoeditándonos y hacer comunidad", explican. El disco será editado por este nuevo sello junto al tambén valenciano Carcosa Records.

La grabación del LP tuvo lugar durante quince días intensos en agosto de 2024 en los estudios The Mistery, en Mota del Cuervo (Cuenca). "Lo mejor fue terminar de grabar y escuchar los másters", rememora el vocalista. "Hay que decir que el proceso de grabación fue duro, fueron 15 días de nuestras vacaciones encerrados en un estudio viendo las mismas caras. Hubo tensión y cansancio, pero valió la pena", concluye.