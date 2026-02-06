Deep Purple, UB40 y Ana Torroja encabezan los Conciertos de Viveros 2026 que vetan de nuevo el valenciano

La concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València, Mónica Gil, ha presentado este viernes en rueda de prensa el cartel de Conciertos de Viveros 2026, una edición que destaca por su amplia programación, la variedad artística y el firme apoyo al talento musical y empresarial local. Deep Purple, UB40, Ana Torroja, Juan Magán, Valeria Castro y DJ Padre Guilherme encabezan los carteles de una edición que vuelve a prescindir -al menos de momento- de la música en valenciano.

Es más, en la programación anunciada hoy tampoco aparece ningún solista o banda valencianos entre los nombres principales, aunque sí se menciona que en uno de los conciertos -el de los granadinos La Plazuela- actuarán como teloneros "un gran número" de artistas locales. También actuarán los valencianos Humanian como teloneros de Garbage, los Opera Magna antes de Warcry y la banda de versiones Sr. Aliaga para calentar el concierto de Ultraligera.

La concejala de Vox ha señalado, no obstante, que el ciclo “apoya el talento internacional, nacional y local” y quiere “impulsar el tejido empresarial valenciano”. “La fórmula de combinar artistas nacionales, locales e internacioanles nos funciona”, ha asegurado Gil, que ha vuelto a destacar la “amplia varedad musical” de los Conciertos, “una fórmula que usamos desde hace dos ediciones”.

El ciclo contará, a día de hoy, con 18 noches de conciertos y 34 artistas, con posibilidad de incorporar nuevos artistas invitados en algunas fechas.

La programación de Conciertos de Viveros 2026 combina leyendas de la música, artistas internacionales y talento emergente nacional y local, ofreciendo una experiencia musical para todos los gustos.

La programación

El pop y el pop-rock español estarán presentes con nombres como Duncan Dhu, que abrirá el ciclo el jueves 2 de julio con sus clásicos melódicos de los años 80 y 90, y Ana Torroja, que el martes 14 de julio llevará al escenario repertorio que ha marcado varias generaciones. Entre los jóvenes talentos nacionales destacan Javi Medina (viernes 3 de julio), cantautor madrileño que combina pop y ritmos urbanos, y Valeria Castro (domingo 5 de julio), con un estilo pop urbano y electrónico, en constante proyección nacional e internacional, con tres nominaciones Grammy Latinos en 2023, 2024, 2025.

A este bloque se suma Tony Hadley, voz de Spandau Ballet, que actuará el domingo 12 de julio, ofreciendo un recorrido por algunos de los grandes éxitos del pop británico que definieron una época.

En el terreno del rock y heavy metal, el ciclo contará con las actuaciones de los históricos Deep Purple, que subirán al escenario el martes 7 de julio, ofreciendo un show cargado de clásicos como “Smoke on the Water”, mientras que Garbage traerá, el miércoles 8 de julio, su rock alternativo con toques electrónicos. Los amantes del metal también podrán disfrutar de Warcry el viernes 24 de julio de la banda española de heavy metal melódico. En la vertiente más emergente del rock nacional, Ultraligera demostrará su energía en directo el sábado 11 de julio.

Los ritmos latinos y urbanos tendrán un espacio destacado, empezando con la salsa del Septeto Acarey, el sábado 4 de julio, y la actuación de Gente de Zona el jueves 23 de julio, referentes del reguetón y la música urbana cubana. Danny Ocean llega el lunes 6 de julio para aportar su estilo pop-reguetón con grandes hits internacionales, mientras que Juan Magán promete para el jueves 9 de julio, un espectáculo lleno de electro-latino y baile. El cierre del ciclo, el sábado 25 de julio, estará a cargo de Silvestre Dangond, combinando la fuerza del vallenato y la salsa colombiana en un directo vibrante.

El ciclo también incorpora propuestas de reggae, soul y música electrónica. El miércoles 15 de julio, UB40 llevará al público a un viaje por sus clásicos del reggae británico, mientras que el 16 de julio, The Jacksons revivirán la historia del pop y el soul con su repertorio icónico. Para los amantes de la música electrónica y de la religión, llega el viernes 17 de julio el DJ Padre Guilherme, que ha impactado en la escena internacional al fusionar la profundidad de la música sacra con la energía del techno y que ofrecerá un set contemporáneo que animará a todos los públicos.

Finalmente, la escena nacional estará representada por La Plazuela, la noche de ‘La Gran Nit" que se celebrará el 18 de julio. Un grupo granadino de pop-rock que aportará frescura y energía al ciclo. Además, los artistas invitados y teloneros incluirán un elevado número de talentos valencianos -que aún no han sido publicado-.

“Con esta programación, Conciertos de Viveros 2026 refuerza su papel como un escaparate y referente musical diverso, combinando grandes nombres internacionales, talento nacional y emergente, y estilos que van desde el pop y rock hasta la música latina, el reggae y la electrónica. Así, se consolida como una de las grandes citas musicales del verano valenciano, ofreciendo variedad de géneros, calidad artística y acceso para todos los públicos”, destaca el ayuntamiento en un comunicado.

Apoyo al tejido empresarial cultural valenciano

El consistorio ha destacado en un comunicado que en este ciclo de Conciertos de Viveros participan nueve promotoras diferentes, de las cuales ocho son valencianas, “una decisión orientada a dar cabida al mayor número posible de empresas locales y reforzar la confianza en el tejido empresarial cultural de la ciudad”, ha indicado Mónica Gil.

Con el objetivo de compatibilizar la celebración de los conciertos con el descanso de los vecinos, la Delegación de Fiestas y Tradiciones ha establecido unos horarios ajustados para las actuaciones. De domingo a jueves, los conciertos finalizarán como máximo a las 00:00 horas, mientras que los viernes y sábados se permitirá una ampliación de media hora, fijando el límite a las 00:30 horas.

El inicio de cada concierto podrá variar en función de la existencia o no de artistas invitados, si bien el espectáculo principal comenzará entre las 21:30 y las 22:00 horas, garantizando una duración adecuada del evento y el cumplimiento de los horarios establecidos.

Cartel de los Conciertos de Viveros 2026. / L-EMV

Venta de entradas

En cuanto al acceso, la edil de Fiestas y Tradiciones ha destacado que, en un contexto de subida general de precios, se ha trabajado para ofrecer entradas moderadas, gracias a la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Valencia con los promotores. El precio medio se sitúa en 37 €, con localidades que salen a la venta desde los 25 €. Las entradas estarán a la venta a partir de este mismo viernes 6 de febrero, a las 12:30 horas, en la web oficial: www.conciertosdeviverosvlc.com

"Vox odia la cultura valenciana"

El concejal de Compromís, Pere Fuset, ha denunciado que con la programación de los Conciertos de Viveros, "Vox ha vuelto a demostrar que odia la cultura valenciana en todas sus expresiones, y lo hace una vez más con la complicidad directa de María José Catalá." "Lejos de gobernar para toda la ciudadanía, utilizan el dinero público como una herramienta al servicio de su sectarismo ideológico, imponiendo una censura intolerable que excluye de nuevo los grupos valencianos de los Conciertos de Vivers", señala Fuset. "Esta decisión no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada para arrinconar la lengua, la cultura valenciana y la creación propia de nuestro territorio", añade.

El edil de Copromís ha recordado que este ciclo de concierto "ha perdido ya cerca de un tercio de su público y atraviesa una crisis profunda, tanto de modelo como de credibilidad". "La carencia de pluralidad, la desaparición de artistas valencianos del cartel y la politización de un espacio que tendría que ser culturalmente abierto han provocado un claro desinterés por parte de la ciudadanía -señala-. Esta situación está obligando a los promotores musicales y los creadores a buscar nuevas fórmulas y nuevos espacios fuera del recinto municipal, donde puedan recuperar la pluralidad y la diversidad que antes caracterizaban los Conciertos de Vivers".