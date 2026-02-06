Taburete presenta 'El Perro que Fuma' en el Auditorio Roig Arena

Taburete ha ofrecido esta noche un concierto en el Auditorio Roig Arena en el que 2.000 personas han disfrutado de la emoción de sus baladas y de la fuerza de sus temas más festivos. El grupo madrileño, conformado por Guillermo Bárcenas y Antón Carreño, se ha subido al escenario del recinto valenciano con las entradas agotadas desde hace meses.

"Cuando los hombres lloran"

Durante dos horas, Taburete ha repasado las canciones más destacadas de su repertorio y han presentado los temas de su nuevo álbum “El Perro que Fuma”. Todo un recorrido por su carrera musical que ha sido aplaudido por un auditorio abarrotado. El arranque con “Cuando los hombres lloran”, seguido de “Beleforón”, “110” y “Abierto en vena”, ha marcado un inicio imponente en el que las voces del público se han fusionado con las del grupo.

Guillermo Bárcenas y Antón Carreño en el Roig Arena / Levante-EMV

La noche ha tomado aún más vuelo con “México D.F.”, “5 Sentidos” o “Cuando se apaga la luz”, coreadas con gran intensidad y cuyo ritmo ha ido in crescendo. En el bloque más romántico de la velada, “Fenómenos cantantes”, “María Dolores” y “Salto al vacío” han aportado esos guiños al sonido mariachi que forma parte de la identidad de su directo. Sin embargo, uno de los momentos más memorables ha llegado con “Sirenas”, el himno indiscutible de Taburete, que ha desatado un estallido colectivo entre los asistentes.

"Vino & Cemento"

Para el tramo final, Taburete se ha guardado la viral “Vino & Cemento”, “Madame Ayahuasca” y “Caminito a Motel”, para terminar cerrando el concierto con “Canción de amor”. Un gran broche final para una noche en la que la banda se ha reencontrado con su público valenciano, demostrando la complicidad que los une desde sus inicios.