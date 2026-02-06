Mompó, invitado de excepción en la gala taurina de San Isidro

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, fue invitado de excepción en la gala taurina de San Isidro celebrada en la carpa instalada en el ruedo de Las Ventas por la empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, que lleva los designios de la plaza de toros de Valencia y que también codirige la plaza de toros de Las Ventas: "Madrid y Valencia. Valencia y Madrid. Dos tierras que comparten historia, tradición y una misma forma de entender la tauromaquia como expresión cultural y seña de identidad", ha escrito Mompó en sus redes sociales.

Era la primera vez que Mompó asistía a la mencionada gala después de Nautalia estuviera cuatro años gestionando la plaza de València y ahora la Diputación ha decidido sacar el coso a concurso el próximo 2027.

Otros invitados

En la gala se encontró con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y algunos toreros que también estarán en la Feria de Fallas como Andrés Roca Rey, José María Manzanares, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado, Alejandro Talavante o Saúl Jiménez Fortes: "Un honor asistir anoche a la presentación de la Feria de San Isidro 2026 y hablar con quienes muy pronto veremos en la gran Feria de Fallas. La cuenta atrás ya ha comenzado", ha dicho.

Toreros valencianos

El torero valenciano Samuel Navalón hará el paseíllo el miércoles 3 de junio frente a toros de Lagunajanda junto a José Garrido e Ismael Martín. Por su parte, Román Collado toreará el domingo 10 de marzo los toros del Conde de Mayalde junto a David Galván y Gonzalo Caballero y el sábado 6 de junio los toros de Victorino Martín junto a Morenito de Aranda y Fernando Adrián.

La feria de San Isidro de 2026, que irá desde el 8 de mayo al 6 de junio y con el diestro peruano Roca Rey como imagen de los carteles, se compone de veintiuna corridas de toros (incluida la de la Asociación de la Prensa), tres novilladas picadas y dos corridas de rejones, a las que hay que sumar, fuera del abono, los festejos de los domingos 7 y 14 de junio, en concreto los señalados como 'In Memoriam', dedicado esta vez a Ignacio Sánchez Mejías, y el tradicional de Beneficencia..

Participantes

En total, en tan larga serie de festejos se anuncian cuarenta y cuatro matadores de toros, nueve novilleros y cinco rejoneadores (cuatro mexicanos, cuatro franceses, dos portugueses, un colombiano, un peruano y un venezolano) de los que, incluyendo las corridas fuera de abono, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández se destacan con hasta tres actuaciones, al tiempo que serán también tres los matadores que confirmen su alternativa: Tristán Barroso, Manuel Diosleguarde y Bruno Aloi.