El Salón del Cómic más 'influencer' se cita en València

El Salón del Cómic de València continúa con su voluntad de llegar a todos los públicos y convertirse en un referente de la cultura popular a nivel nacional e internacional. Las últimas de las confirmaciones ha sido el anuncio de un nuevo escenario dedicado al mundo de los creadores de contenido y los influencers, con el objetivo de debatir, crecer y aportar visiones sobre el sector durante los días de celebración de la feria, entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo. Así, ya han confirmado la asistencia todos los representantes de los diferentes medios y plataformas que acudirán al Salón. Y la verdad es que es un cartel de auténtico lujo.

Se trata de Paco Hernández, Vivaermanga, Es la hora de las tortas (con la presencia de Gema Over), El diario de Kovacs (con David Monturiol), All4freak, José Miguel Navarro, Irina Sánchez, la asociación cultural Hanani Dango y los integrantes de Tomos y grapas. Además, Bocadillos de tinta dinamizarán el escenario y la gente de Cacao y Canela ofrecerán entrevistas, durante todo el fin de semana, a importantes representantes del mundo del doblaje y tendrán lugar mesas redondas que servirán como campo de experimentación y debate, todo ello, por supuesto, abierto al público asistente al Salón.

Dichos creadores de contenido e influencers suman cientos de miles de seguidores en redes sociales, por lo que será numeroso el público que se acerque al escenario para verlos en vivo y en directo. De hecho, uno de los pilares del evento será el encuentro presencial entre los creadores de contenido y sus comunidades. El escenario, así, se abrirá el viernes por la tarde con la presencia de la creadora de contenido Irina Sánchez, que expondrá una charla titulada: “¿A tu edad y sigues mirando dibujos? Del prejuicio al sector de la animación”. La periodista valenciana habla en su portal sobre animación, arte y cómics, con una comunidad cercana a los 24.000 seguidores.

Charlas y mesas redondas

En su turno, José Miguel Navarro charlará con los presentes sobre: “De fan a creador: cómo convertir tu pasión por el anime en contenido”. Navarro es creador de contenido especializado en anime, manga, series de animación, kpop y cultura otaku, con más de 467K seguidores en TikTok. La jornada se cerrará con la charla “6 años de experiencia: El mundo del cómic como lectora y autora”, de Gema Over, que representará al programa “Es la hora de las tortas”, que nació en 2004 como sitio web de información y reseñas de cómic y, con el tiempo, se ha expandido a todo tipo de plataformas, destacando sus más recientes canales de Twitch y YouTube y su veterano podcast, que cuenta con 13 temporadas hasta la fecha. El proyecto está especializado en el análisis y la crítica de cómics publicados en España, con especial atención al cómic estadounidense, sin dejar de lado el cómic europeo, asiático y otras tradiciones internacionales. Fue Premio Carlos Giménez 2017 al mejor medio de comunicación sobre cómics.

El sábado será el turno para All4freak, Vivaermanga, Paco Hernández, una mesa redonda con varios creadores de contenido y dos sesiones de entrevistas a cargo del programa Cacao y Canela, un proyecto multimedia que busca visibilizar la profesión del actor y la actriz de doblaje. A través de entrevistas en directo, los espectadores pueden poner cara e interactuar con las voces que han marcado su infancia, y siguen haciéndolo en producciones actuales. Paco Hernández será una de las estrellas de la jornada. Compagina su labor de guionista y escritor con su trabajo en redes sociales en el canal “De todo un Paco”, donde habla de cómics, cine y series de televisión, con 4,2 millones de seguidores en Tik Tok, 1.28 millones de seguidores en Youtube y más de 260.000 seguidores en Instagram. Sin duda, uno de los creadores de contenido más respetado (y seguido) de España.

Por su parte, Vivaermanga, que por ejemplo cuenta con 60.000 seguidores en X., hablará sobre el presente y el futuro de Dragon Ball. La pasión por el manga provocó que colaborara en el programa de radio «Freakytown» más de 11 años. Además, estuvo otros tres años en la sección "Cada friki con su tema" para el programa «La noche de Cremades» dentro de Canal Sur. Actualmente sigue activo en su canal de YouTube «Viva Er Manga», creando reseñas, unboxings y un largo etcétera.

All4Freak, por su lado, es una creadora de contenido de anime y manga con una importante comunidad en Instagram, además de ser librera y supervisora de la sección de manga en una tienda de Barcelona.

Programación

Viernes

16 – 17 horas: Irina Sánchez – “¿A tu edad y sigues mirando dibujos? Del prejuicio al sector de la animación”.

17 – 18 horas: José Miguel Navarro – Charla: “De fan a creador: cómo convertir tu pasión por el anime en contenido”

18 – 19 horas: Es la hora de las tortas (Gema Over) – “6 años de experiencia: El mundo del cómic como lectora y autora”

Sábado

11 – 12 horas: Podcast Cacao y Canela. CODE GEASS. Charla con Mireia López y Álvaro Esteve

12 – 13 horas: Mesa redonda Paco Hernández, David Monturiol (El diario de Kovacs), Gema Amador (Es la hora de las tortas), Vivaermanga. Modera: Daniel Tomás.

13 – 14 horas: All4freak - ⁠“Manga sin etiquetas: mercado, género y representación”

16 – 17 horas: Entrevista a Paco Hernández a cargo de Mónica Crespo (Bocadillos de tinta)

17 – 18 horas: Vivaermanga – “Dragon Ball, presente y futuro”

18 – 19 horas: Podcast Cacao y Canela. FAMILIA UCHIHA. Charla con Carles Teruel, José Manuel Oliva y Álex Moreno.

Domingo

11 – 12 horas: El diario de Kovacs - “La divulgación del cómic hoy. Hablan los artífices”.

12 – 13 horas: Hanami Dango Asociación – “El anime en la taquilla española en 2025”

13 – 14 horas: Tomos y Grapas – “Ascenso, caída y renacimiento de Vértigo”

15 – 16 horas: Podcast Cacao y Canela. SONIC BOOM. Charla con Jesús Motos, Jesús Giménez y José Luis Siurana.

16 – 17 horas: José Miguel Navarro – Charla: “El fandom del anime en la era de TikTok y las redes sociales”

17 – 18 horas: Podcast Cacao y Canela. “ASSASINATION CLASROOM. Charla con Fer Barber.