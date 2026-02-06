Valeria Ros, cómica: "A la gente le cuesta mostrar sus sentimientos o aceptar que está siendo tóxica sin darse cuenta"

Llega a València con 'Doctora Amor', ¿qué o quién es la Doctora Amor?

La 'Doctora Amor' es un consultorio que nació durante la pandemia, en un momento en el que todos buscábamos ser creativos en Instagram. Surgió de una conexión inesperada a través de un directo que decidí trasladar al teatro porque me generaba cierto temor seguir haciéndolo en redes sociales, porque se metía gente que no era muy nomal. Se trata de un consultorio donde cuento con una cómica invitada, en este caso Patricia Espejo, quien se sube a una 'silla tantra' para compartir una anécdota amorosa que terminó mal y ofrecer una moraleja al público.

¿Cómo es la dinámica de participación con el público durante el espectáculo?

Al entrar, el público dispone de un código QR para plantear cualquier consulta relacionada con su vida sentimental. En el escenario me acompaña mi pareja, que es músico y va ambientando el show; incluso cantamos canciones compuestas sobre el amor o sobre mi hija. El espectáculo mezcla bloques de stand-up con monólogos sobre mi propia vida amorosa e improvisación basada en las preguntas de los asistentes.

¿Cómo se mueve en esa interacción que la lleva a improvisar respuestas?

No hay solo improvisación, también hay bloques de stand-up, aunque es cierto que me siento totalmente vendida a lo que el público quiera proponer. La rapidez mental es un músculo más que he desarrollado gracias a mi experiencia en escenarios, televisión y radio. Por lo general, la improvisación cómica suele funcionar muy bien.

Valeria Ros presenta en València, en el teatro La Plazeta, 'Doctora amor', un consultorio sentimental desde la comedia. / VR

Tras una quincena de representaciones, ¿hay patrones comunes en los problemas amorosos de la gente?

Se repiten continuamente, sin importar la comunidad autónoma donde actúe. No me gusta generalizar, pero es cierto que existe un porcentaje alto de mujeres que todavía mantienen una visión romantizada de casarse y tener hijos, frente a otro grupo creciente que no desea responsabilidades y prefiere vivir la vida. En las parejas heterosexuales, una de las consultas más frecuentes es cómo conseguir que el otro pida matrimonio e hinque la rodilla.

"Es una época de incongruencias en el amor. Si no me gusta algo, lo cambio, pero también deseamos una historia eterna"

Como "doctora", ¿cuál es su diagnóstico sobre cómo nos relacionamos sentimentalmente hoy en día?

Mi diagnóstico, siempre desde un punto de vista cómico, es que vivimos una época de incongruencias relacionadas con el amor. Existe una mezcla entre las libertades actuales y ciertos ideales políticos que dificulta el entendimiento personal. Por un lado, buscamos la que queremos para ya y si no me gusta lo cambio, pero por otro lado seguimos deseando una historia de amor eterna. Esa incongruencia creo que es la que genera tanta crisis en todo lo relacionado con el amor, porque no aguantamos ni media.

¿Cree que la comedia facilita que la gente hable de sus sentimientos sin tapujos?

Totalmente, cuando se lleva al terreno de la comedia es mucho más fácil hablarlo. A la gente todavía le cuesta mostrar sus sentimientos al cien por cien o aceptar que puede estar siendo "tóxica" sin darse cuenta. Cuesta aceptar la realidad, que no tienes razón en lo que piensas. Además, noto que el público actual de stand-up quiere ser protagonista, tiene ganas de subir al escenario y coger el micrófono. En temas de amor no siempre es fácil exponerse, pero siempre surgen historias interesantes.

"Este show es una quedada entre amigos donde no hay una barrera entre el público y el escenario"

Entonces además de diagnóstico, el 'show' ofrece terapia.

Sí. Aunque lo más importante es la risa, sí tiene ese componente. Contesto desde lo que pienso, o sea que planteo el show como una quedada entre amigos donde soy muy natural. No hay barreras con los asistentes; fomento un "tú a tú" que invita a la gente a hablar, no hay barrera con el público.

¿Sus propios monólogos están basados en vivencias reales?

Siempre me baso en cosas que me han sucedido realmente, aunque aplique técnicas de exageración para potenciar el chiste. Además, me permito improvisar mucho sobre mis propios bloques porque soy muy caótica. Me dejo fluir por el público y aunque el espectáculo tenga una estructura, nunca hago dos shows iguales porque no soy capaz de repetirlos tal cual.

¿Qué aporta la presencia de Patricia Espejo al show en Valencia?

Patricia aporta la premisa fundamental: alguien conocido que se muestra vulnerable al explicar un fracaso amoroso en formato "ruina", como el podcast. Ver que a las personas conocidas tampoco les salen bien las cosas en el amor ayuda a que el público se sienta identificado y se atreva a contar sus propias experiencias de "mendigar" amor.

Como parte del espectáculo, ha publicado recientemente un 'reel' sobre los clichés valencianos con miles de likes. ¿Cree en ellos?

(Ríe) Sí. A ver, es muy personal, los hago casi sin pensar, sobre lo que me viene a la cabeza. València es un lugar donde se hace muchísima comedia y espectáculo; las salas siempre están llenas y el público es muy disfrutón. Mis clips promocionales son personales y se basan en mi propia visión de las personas, no necesariamente en estereotipos manidos como la "ruta del bakalao", sino cosas que he vivido yo. València es un espacio donde la gente interactúa mucho y siempre me han parecido personas muy felices, las entradas se venden muy bien, en otros lugares cuesta más.

¿Qué diferencias encuentra entre trabajar en televisión y subirse a un escenario?

El escenario ofrece una cercanía total y permite ser una misma; la televisión tiene un filtro, pero el teatro es real. A los cómicos se nos percibe como personas cercanas, casi como amigos, a diferencia de los músicos a los que se suele idealizar más. El escenario te permite estar más tiempo con esa "amiga", conocer cómo piensa y vivir una energía del momento que es especial porque solo ocurre allí.

¿Resulta agotador tener que adaptar su personalidad a formatos tan distintos como la televisión, las redes sociales y el teatro?

Es como tener diferentes roles en la vida: el de madre, el de trabajo, etc.. Son extensiones de una misma y te tienes que adaptar a lo que el formato necesita de ti. No es lo mismo estar en 'Zapeando' que ahora en 'Todo es mentira'. Al principio te da vergüenza, pero luego vas descubriendo tu personaje a medida que trabajas en ellos, pero en el fondo siempre eres tú misma.

Precisamente, ¿qué momento atraviesa la comedia en España?

Hay un auge muy grande y muchísima competencia. Las redes sociales son fundamentales; si no estás en ellas, parece que no existes, lo cual es una dificultad añadida para quienes empezamos antes de este boom. Existe mucha autogestión y una lucha constante por encontrar una temática propia para ser un referente en algo concreto, como podría ser la maternidad caótica en mi caso. A veces surge el miedo a pasar de moda frente a las nuevas generaciones que han nacido con las redes sociales, pero al final tratas de seguir tu propio instinto cómico.