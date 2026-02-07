Mucho que celebrar

Ayer fue mi cumpleaños. Digo esto como indicación de que esta semana ha sido especialmente “especial” para mi (valga la redundancia). No diré cuántos cumplo, nunca me ha gustado hacerlo y tampoco me parece relevante. Admiro a la gente que clama su edad a los cuatro vientos, yo no soy capaz. Decir si tienes 40, 50, o 60 años, desde mi punto de vista solo sirve para que los demás viertan en ti sus estándares y prejuicios. Si pareces más joven, más vieja, si estás bien conservada (odiosa frase que merece las torturas del infierno quién la dice), si necesitas pincharte botox, si las canas te quedan bien o mal, etc.

Como bien dije la semana pasada, cada vez creo más que la edad es un número que no nos define, ni mental ni físicamente. Hay quien por afuera aparenta veinte años menos, y quien con cincuenta tiene el cerebro de uno de quince. La edad, por desgracia, ya no indica madurez mental ni salud física.

Por eso cumplo años feliz de cumplirlos, de poder envejecer sea como sea la apariencia que tengo y sintiéndome muy afortunada de tener tanta gente a mi alrededor que me demuestra lo mucho que me quiere tal y como soy (que no siempre soy fácil, lo sé).

Coincidiendo con mi onomástica (esa palabra le da como empaque regio a cualquier celebración), esta semana se han celebrado los primeros Premios Mercado de Colón. Si hay un enclave fantástico en la ciudad, epicentro social, corazón y pulso de València, ese es sin duda este Mercado que tanto me maravilla cada vez que lo veo y paseo por él.

Los premios, organizados por la (como siempre) fantástica Ángela Valero de Palma, reconocieron a figuras que han marcado la diferencia en comunicación, cultura, deporte, ciencia, empresa y gastronomía, en una noche cargada de emoción y orgullo para València. Ángela Pérez, José Manuel Casañ, José Manuel Rodríguez Uribes, Pablo Motos y Ricard Camarena recibieron una serigrafía numerada de un cuadro especial del Mercado realizado por Horacio Silva. La alcaldesa de València y la familia del arquitecto creador del edificio, Francisco Mora, recibieron un premio especial.

La gala, presentada por el presentador y comentarista Jesus Álvarez, se desarrolló de forma amena y con mucha suerte con el tiempo, cosa esta que a mi me preocupa especialmente, ya que muy calurosa no soy precisamente… Salí de allí enamorada de los zapatos con chapas y brillantes del cantante de Seguridad Social, de la blusa blanca con lazada de Anabel Navas, y de la corbata azul de Juan Giner, concejal de urbanismo de la ciudad ( y por cierto, ex compañero de pupitre en el colegio El Vedat de mi marido).

La gala arrancó con José Manuel Manglano explicando lo que para nosotros los valencianos significa un espacio tan emblemático como es el Mercado, y anunció el premio especial a María José Catalá en reconocimiento a su apoyo constante al Mercado de Colón a lo largo de los años, desde mucho antes de que ostentara el cargo de alcaldesa.

Hubo un video de Pablo Motos muy agradecido, que no pudo asistir, y terminó con la consabida foto de familia y un cóctel delicioso (el tartar y la ensaladilla rusa espectaculares) ofrecido por Ricard Camarena en La Cambra (otro espacio sin duda muy especial, cualquier cosa que se celebre allí te roba el sentido) donde disfrutaron caras tan conocidas como Nereida Riera, Yolanda Morán, Maria José Sánchez, o Juan Falcó.

Enamorada me quedé con la impresionante Ángela Pérez, premio en la categoría de Ciencia y Empresa, una mujer emprendedora, investigadora, y referente nacional en el ámbito de la genética y la biotecnología. Ella si es una influencer de las que me gustan, gente que suma y cuenta con mucha cabeza.

Los Premios nacen con la vocación de agradecer y visibilizar a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la vida cotidiana y a proyectar València más allá de sus fronteras, del mismo modo que el propio Mercado de Colón lo hace cada día desde el corazón de la ciudad. Quisieron estar allí compartiendo un momento tan especial empresarios tan conocidos como José Ortiz y Ángel Adalid, también Aurelio Comes, Patricia Canavate, Luis Lázaro (¿se puede ser más simpático que este hombre?), Paloma Pérez Corbalán, Vicente Climent, Maria José Ferrer Sansegundo, Sonia Ferrandis, Encarna Mazón, Erich Vanacloch, Juan Galiano, el crítico gastronómico Pedro García Mocholí o Miguel Ángel Pastor.

Cumplir años también es darse cuenta de que no podemos seguir tirando de genética o de lo que antes funcionaba. Creo que hoy en día poca gente hay ya que no es consciente de la importancia del ejercicio físico en nuestro cuerpo (y si usted lector que me lee no se lo cree, no tiene más que ver los ensayos en pacientes con artritis severas, el estado en el que se encuentran tras un año de ejercicios continuados).

Por eso siempre es una buena noticia que abra un espacio en la ciudad como Nexum, un centro disruptivo que trasciende el concepto tradicional de gimnasio y diseñado por el arquitecto Carlos Martínez Montero. Su premisa es adaptarse a las necesidades de cada persona con un trato particular, atención a sus objetivos y trazabilidad en el proceso de mejora. Para ello, un equipo multidisciplinar de entrenadores personales, fisioterapeutas especializados, nutricionistas, médicos, y expertos en movilidad, diseñarán el mejor plan para ayudarnos a estar sanos y en forma (y que la gente no sea capaz de adivinar la edad que tenemos). Desde luego muy orgullosos pueden estar José Martinez, Fernando Goig, y Sergio Sánchez, y Sergio Montero con lo que han puesto en marcha.

El evento de apertura del nuevo club deportivo en Benimaclet, congregó a gente muy conocida de la sociedad, el deporte y la empresa de Valencia, como la famosa Carmen Alcayde, el exfutbolista Suso García Pitarch, Carlos Vila y su mujer Loreta, Mario Mariner, el arquitecto Ramón Esteve, Susana Aparicio y Patricia Cerveró, Luis Motes, el presidente de Abelles Rugby Antonio Márquez, o el abogado Carlos Pascual De Miguel.

En esta semana de celebraciones, entre cumpleaños, premios e inauguraciones, si hay algo de lo que soy consciente es de que tengo mucho que celebrar. Estamos todos bien, estamos sanos, tengo un marido y unos hijos que valen su peso en oro, una familia materna y política maravillosa, y sobre todo, puedo escribir y leer todos los días, que es lo que realmente me hace feliz.

Noticias relacionadas

Brindo por muchos más años teniendo mucho que celebrar. Nos vemos la semana que viene, ciao!