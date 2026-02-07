Carnaval de Badajoz
ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?
La Crónica quiere conocer la opinión de sus lectores, vota a tu grupo preferido
La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.
¿Cuál ha sido la murga que más te ha gustado de las dos primeras jornadas de preliminar del Comba 2026? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.
Primera preliminar:
Segunda preliminar:
Tercera preliminar:
Cuarta preliminar:
- Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- Una generación 'disfrutona' y un emprendedor de Albacete, detrás del éxito del tardeo en València
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá