La Generalitat adquirirá nuevas obras para los fondos del IVAM en ARCO Madrid

La Generalitat estará presente en la feria ARCO de Madrid como comprador de arte. La institución valenciana tiene la intención de adquirir obras en la cita más importante de arte contemporáneo de España para nutrir los fondos del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), más de una década después de la última adquisición de este encuentro internacional, que se celebrará en la capital en marzo.

Así lo confirman fuentes del departamento de Cultura, quienes afirman que esta cita es ineludible "para mantener el posicionamiento" del museo valenciano, y resulta "imprescindible" continuar con la labor de adquisición de piezas que incrementen los fondos y colección propia de la pinacoteca, la segunda más importante en arte moderno de España, solo por detrás del Reina Sofía.

Por ahora todavía no se ha determinado la cuantía que se destinará a esta transacción, si bien el cómputo general de la partida destinada a este tipo de adquisiciones descendió sustancialmente en los presupuestos de 2025, pasando -en el caso del IVAM- de 14,7 millones a 12 millones, cuantía sustraída principalmente del capítulo de inversiones reales donde se enmarcan este tipo de operaciones. En concreto, a la compra de arte, obras y proyectos, donde la inversión descendió en 1,35 millones de euros.

Sin embargo, pese a ese recorte, el museo ha ido adquiriendo algunas piezas que han interesado a la gerencia del IVAM, dirigida ahora por Blanca de la Torre. Fue precisamente en julio cuando se anunció la adquisición de dieciséis obras creadas por catorce mujeres por un millón de euros, con piezas de María Blanchard u Olga Sacharoff, una cifra algo superior a los años anteriores.

En 2022 y en 2023 el IVAM destinó algo más de 800.000 euros en la compra de obras de arte. En 2024 la compra de las piezas de Ángeles Marco, Rosa Torres, Bleda y Rosa, Olga Diego, Mar Reykiajvik, Alex Reynolds, Belén Rodríguez y Alberto Feijóo por parte del IVAM tuvo un coste de 259.503 euros.

Paliar ausencias "esenciales"

Según explican fuentes de Cultura, la intención de participar en ARCO tiene que ver con paliar algunas ausencias "esenciales" en la construcción de la historiografía del arte que lleva a cabo el museo, así como la necesidad de incorporar nuevos nombres del escenario artístico actual que completen la colección permanente del IVAM.

Así, aseguran que habrá un ojo puesto sobre el trabajo realizado por artistas valencianos que estén presentes en la feria a través de las galerías nacionales e internacionales que formen parte de esta edición. Se buscará un equilibrio entre el talento local y los creadores españoles que más están destacando en el sector, así como internacionales, "especialmente aquellos con alguna vinculación con València o alineados con las líneas programáticas del museo", explican.

De hecho, las mismas fuentes recuerdan que el pasado verano se abrió una línea de colección centrada en prácticas artísticas que recuperan técnicas tradicionales, artesanías, oficios y saberes vernáculos, que se materializará próximamente en la exposición 'A media lumbre', con artistas como Sandra Mar, Ana Laura Aláez, Susana Cámara o Sarah Viguer.

Esta iniciativa se produce en un momento de cambios sustanciales tanto en Presidencia de la Generalitat, con Juanfran Pérez Llorca al frente, como con la nueva titular de Cultura, Carmen Ortí, que a su vez ha renovado a la secretaría autonómica de Cultura, ahora con Marta Alonso. A ellas se suma el nombramiento de Blanca de la Torre como directora del IVAM, que se produjo en abril de 2025 y en cuyo proyecto situó la colección del museo como epicentro, con un espacio propio y permanente.

En esa línea y cumpliendo con su intención, el museo ya ha licitado las obras para acondicionar las galerías 4 y 5 que albergarán la colección permanente, que se concibe como el eje vertebrador del museo. Con estos mimbres, la Generalitat ha decidido asistir a ARCO e incrementar esos fondos propios que marcan la identidad del IVAM y que se quieren poner en valor con las salas dedicadas a mostrar las piezas coleccionadas desde su creación hace casi 40 años.