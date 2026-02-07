Nach protagoniza una oda al rap con alma y rima en el Auditorio Roig Arena

El Auditorio del Roig Arena ha acogido esta noche la actuación del rapero Nach, quien ha ofrecido un concierto con un repertorio que ha recorrido desde sus temas clásicos hasta sus composiciones más recientes. La velada se ha iniciado con la interpretación de "Orgulloso", seguida de "Pájaro sin cielo" y "Desafío", estableciendo desde el primer momento el tono lírico y la energía que caracterizan al artista alicantino.

A lo largo del recital, Nach ha transitado por diversas etapas de su discografía, incluyendo temas como "Ni estabas ni estarás", "Ten cuidado", "Nada ni nadie" y "El amor por encima del oro". El despliegue de rimas ha continuado con composiciones de gran calado técnico como "El idioma de los dioses" y piezas más personales como "Mama's Boy" o "Amor libre", antes de encarar uno de los momentos más dinámicos de la noche con "Chico problemático".

Concierto de Nach en el Roig Arena / Levante-EMV.

La estructura del concierto ha reservado un espacio especial para un Medley que ha encadenado las canciones "Ser o no ser", "Palabras", "Anochece", "Ellas" y "Grande". Tras este bloque, la intensidad ha aumentado con la fuerza de "Rap Bruto" y "Ruido", encaminando el evento hacia su resolución con la lectura de su "Manifiesto" y la interpretación de "Efectos Vocales", uno de los temas más reconocidos de su trayectoria.

Finalmente, el artista ha cerrado su intervención ante las más de 1.500 personas que han asistido al concierto del Auditorio Roig Arena con el tema "Destino", canción que da nombre a su actual gira y que ha puesto el broche final a la jornada ante el público valenciano.