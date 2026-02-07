Los socios confirman que la Societat Coral el Micalet recupera la gestión de su sala teatral

Los socios de la Societat Coral el Micalet aprobaron anoche por amplia mayoría recuperar la gestión de la sala (del mismo nombre), en detrimento de la Companyia de Teatre Micalet , gestora del local hasta hace unas semanas. La votación resultó con 71 votos a favor de devolver la gestión a los socios, 34 en contra y diez abstenciones.

La presidenta de la Societat Coral el Micalet, Gemma Pasqual, destacó el "amplio apoyo recibido a que recuperemos la gestión de la sala" y resaltó que la junta directiva "había aprobado la gestión" realizada. En este sentido, quiso agradecer "el respaldo que la junta directiva y la sociedad valenciana ha hecho a nuestra labor" y apuntó que la compañía de teatro "tiene las puertas abiertas del Micalet para realizar sus actuaciones", aunque matizó que ahora la gestión "es de nuestra competencia".

Meses de encrucijada

La decisión de los socios pone fin a la complicada encrucijada que se había vivido en los últimos meses y semanas en una institución referente de la ciudad. Porque como avanzó este periódico el pasado enero, desde la Companyia de Teatre Micalet se denunció que la Junta Directiva de la Societat Coral el Micalet los había "expulsado del espacio que durante treinta y un años ha sido su casa". Una afirmación que rechazó en ese mismo momento la presidenta de la asociación sin ánimo de lucro, Gemma Pasqual, que tildó de "mentira" que se hubiera "desahuciado" a la compañía y afirmó que el movimiento se producía después de que "se les haya acabado el contrato".

Pilar Almería -cofundadora de la compañía-, no obstante, veía la decisión "incomprensible", traduciéndose en el fin "de un proyecto que era referencial para la sociedad valenciana". "Programar un teatro no es una operación improvisada. Exige calidad, coherencia y continuidad. Sin estabilidad no hay proyecto cultural viable", añadió, no sin dejar de mencionar que durante este tiempo "la Companyia ha colaborado lealmente con la Societat Coral el Micalet a través de su trabajo, su fuerza de atracción de público y todo lo que ha estado a su alcance".

Interior del Teatre Micalet, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Sin ir más lejos, este mismo miércoles más de 300 profesionales de las artes escénicas suscribieron una carta pidiendo "un diálogo constructivo" a la Societat para "revertir" el adiós de la Companyia a la sala teatral. "Deseamos que como resultado haya un profundo replanteamiento y la reversión de una decisión que afecta gravemente al bien social y cultural que la Companyia Teatre Micalet aporta", añadía la citada misiva, que llevaba la firma de figuras como Carles Alberola, Carles Alfaro, Mercè Arànega, Jordi Bosch, Xavi Castillo, María Ángeles Fayo o Ferran Gadea, entre otros.

"Velar por el interés de los socios"

Pero como defendió Pasqual en enero, la decisión de la Societat de recuperar la gestión responde a la "obligación" de la Junta de "velar por los intereses de los socios". En este sentido, argumentó que el alquiler que la agrupación teatral había pagado estos últimos años "no cubría ni la factura de la luz", mientras que -en paralelo- la explotación de la sala "generaba ingresos por la realización de otras actividades" a la Companyia. "Nosotros pensamos que los ingresos que genera la sala tienen que ser para la Societat Coral y el beneficio de sus socios", destacó antes de añadir que "no nos piden la sala para actuar, sino para hacer negocio".

Noticias relacionadas

Asimismo, según aventuró la propia Societat en otro comunicado, la intención es "dar cabida a la gran eclosión cultural en valenciano, joven y actual en toda su diversidad, como son: cantantes y grupos, artistas de la comedia, del monólogo, de la magia y también de creadores de continidos audiovisuales y un largo etcétera". Y, en esta realidad futura de una institución que ha sufrido problemas económicos en los últimos, la entidad tiene la intención de apostar porque "todo el mundo tenga cabida", incluyendo también actuaciones propias en funcionamiento que forman parte de la Societat como la Jove Orquestra Salvador Giner o la Coral Infantil El Raconet, entre otros.