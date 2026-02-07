Los Sorolla de la Hispanic despejan su camino hacia València

La llegada de los Sorolla de la Hispanic Society (HSA) a València tiene el camino cada vez más despejado. Tras meses de dudas por la dimisión de Carlos Mazón -principal impulsor político del proyecto- como presidente de la Generalitat y por la paralización por orden judicial de la transformación del Palacio de las Comunicaciones en sede del centro expositivo, en las dos últimas semanas el plan para trasladar desde Nueva York a València y exhibir durante al menos ocho años más de 220 pinturas del “maestro de la luz” se ha acelerado.

El objetivo es que la colección entera se pueda visitar en la histórica sede de Correos de la plaza del Ayuntamiento a partir de mediados de 2027. Antes, varias de esas pinturas se mostrarán de forma provisional en el Museo de la Ciudad, algo que tanto la Generalitat como la HSA esperan que esto ocurra antes del próximo verano.

Los dos pasos

El primer paso para el desbloqueo final se dio la pasada semana cuando el “president” Juanfran Pérez Llorca y la alcaldesa de València, María José Catalá, firmaron en Madrid el acuerdo definitivo con la Hispanic Society of America (HSA) para trasladar -previsiblemente, en abril o mayo- los primeros Sorolla que se exhibirán en València durante al menos ocho años, a cambio de un canon de 1,15 millones de euros anuales que abonará la Generalitat a partir de la llegada de las pinturas.

El segundo paso decisivo se produjo ayer viernes, cuando -tal como adelantó Levante-EMV- el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anunció que había rechazado el recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) contra la licitación de la redacción del proyecto de rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones, un contrato valorado en casi 1,94 millones de euros al que optan dos empresas: ERRE Arquitectura y Green Geometries Architects.

Así, queda ahora por confirmar cuándo se exhibirán los primeros Sorolla y también que la Generalitat aclare el montante final de la operación que, además del canon de 1,15 millones, incluye las obras del Palacio de las Comunicaciones (más de 17 millones de euros), los traslados de las obras en avión y el coste de los seguros. Los primeros pasos de esta inversión deberían estar cubiertos por unos presupuestos autonómicos que, de momento, aún no se han aprobado.

¿Por qué se inadmite el recurso?

El recurso del COACV había paralizado cautelarmente el procedimiento desde noviembre de 2025, obligando a la Generalitat a reformular el calendario del proyecto y a optar por el Museo de la Ciudad como sede provisional de la exposición. Con la inadmisión del recurso y el levantamiento de la suspensión cautelar, la licitación puede ahora continuar su tramitación con normalidad, lo que allana definitivamente el camino para que las obras de adaptación del antiguo edificio de Correos comiencen en los próximos meses.

El Tribunal ha inadmitido el recurso por falta de legitimación activa del Colegio profesional, al considerar que no se ha demostrado que las cláusulas impugnadas afecten de manera directa y específica a los intereses colectivos de los arquitectos. En su resolución, el TACRC sostiene que los criterios de adjudicación, los plazos de ejecución, los requisitos de solvencia técnica y el sistema de honorarios entran dentro de la discrecionalidad de la administración y no vulneran los derechos profesionales del colectivo, por lo que no justifican la intervención del Colegio como recurrente.

La resolución judicial despeja así uno de los principales obstáculos que pesaban sobre el proyecto y permite reactivar el calendario previsto por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Hispanic Society. Mientras se acomete la rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones -una intervención que superará los 17 millones de euros-, las primeras obras viajarán desde Nueva York para ser expuestas de forma provisional en el Museo de la Ciudad.

Llegada en tres lotes

La llegada de los primeros envíos está prevista antes del verano y se realizará de manera progresiva en tres lotes temáticos: “Sorolla español”, “Sorolla americano” y “Sorolla ilustre”. En total, más de 220 pinturas, dibujos y bocetos integrarán una de las mayores exposiciones monográficas dedicadas al artista valenciano, que se prolongará durante al menos ocho años. Por decisión de la HSA, la empresa Light and Art Exhibition será la encargada de la museografía y del diseño expositivo tanto en esta fase provisional en el Museo de la Ciudad como en la definitiva en el Palacio de las Comunicaciones.

El director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, defendía en una entrevista a este periódico el proyecto como una iniciativa “lógica, natural y profundamente consensuada”, ajena a vaivenes políticos y concebida con una clara vocación internacional. En declaraciones recientes, Kientz ha subrayado que “es un win-win absoluto: gana Sorolla, gana València, gana la Hispanic Society y ganan las relaciones culturales entre España y Estados Unidos”. A su juicio, la capital valenciana es “el lugar natural” para albergar la sede europea de la institución y acoger de manera estable la mayor colección del pintor fuera de España.

Kientz: "No se puede hacer de cualquier manera"

Kientz descartaba que los retrasos administrativos o la paralización judicial hayan puesto en peligro el proyecto. “Los proyectos ambiciosos requieren tiempo, rigor y cuidado. No se pueden hacer deprisa ni de cualquier manera”, ha señalado, al tiempo que ha confirmado que las primeras obras llegarán “en primavera, antes del verano”. Para el director de la Hispanic, la solución provisional del Museo de la Ciudad es una muestra de “responsabilidad” y de la voluntad de “empezar bien y con seguridad”.

El acuerdo firmado entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la Hispanic establece un canon anual de 1,15 millones de euros durante al menos ocho años, además de los costes derivados del transporte aéreo de las obras, los seguros y la rehabilitación del edificio. Pese a las críticas por el elevado desembolso público, Kientz considera que se trata de “una inversión adecuada” por el impacto cultural, turístico y económico que tendrá para la ciudad. “Sorolla es un artista extremadamente querido y con una enorme capacidad de atracción. Pero esto no va solo de dinero, incluye prestigio, proyección internacional y un proyecto cultural de largo recorrido”, afirmó.