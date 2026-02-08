Vuelve 'Sentim les llibreries', el amigo invisible más grande de València

Las librerías de barrio vuelven a reivindicar su papel como espacios esenciales de cultura, encuentro y pensamiento compartido con una nueva edición de Sentim les Llibreries, una iniciativa ya consolidada en la agenda cultural valenciana que organiza el intercambio de libros más grande de la ciudad. El proyecto regresa este año con fuerzas renovadas, novedades y una clara voluntad de ampliar su alcance territorial y simbólico.

La actividad se desarrolla del 2 de febrero al 6 de abril y para participar es necesario inscribirse previamente a través del formulario habilitado hasta el 21 de febrero. Durante estas semanas, la lectura se convierte en el eje vertebrador de una propuesta que busca visibilizar el trabajo de los libreros y libreras y reforzar el vínculo entre los lectores y los espacios que sostienen la cultura de proximidad.

Así, la inicativa busca conectar a gente a través de los libros, adquiridos en las librerías de barrio, por el que se compran ejemplares y se regalan a personas desconocidas ara intercambiar conocimientos y gustos sobre obras literarias.

Una de las principales novedades de esta edición es la colaboración, por primera vez, del Gremio de Libreros de Valencia, así como la incorporación de los gremios de Castellón y Alicante, un paso que refuerza el carácter inclusivo y territorial de la iniciativa. Sentim les Llibreries amplía así su mirada y consolida una red que entiende las librerías no solo como puntos de venta, sino como nodos culturales vivos.

Una librería como refugio

El objetivo sigue siendo claro: poner en valor las librerías de barrio como espacios de encuentro intergeneracional, refugios culturales y motores del fomento de la lectura. La iniciativa reivindica la lectura como un acto universal, accesible a todas las personas, sin distinción de edad, género o clase social. Leer, defienden, es una experiencia que acompaña a lo largo de toda la vida, sin juicios ni exigencias.

Además, este año Sentim les Llibreries estará presente en la Feria del Libro de València, con una actividad específica desarrollada en colaboración con el gremio, pensada para trasladar al recinto ferial la filosofía del proyecto: situar la lectura y las librerías en el centro del ecosistema cultural.

La imagen visual de esta edición corre a cargo de la ilustradora Ada Diez, cuya trayectoria está ligada a la ilustración, la dirección de arte y los proyectos culturales contemporáneos. Su propuesta gráfica marca un giro hacia un lenguaje más actual, moderno y rompedor, inaugurando una nueva etapa visual para la iniciativa, con una estética fresca, directa y con carácter propio.

En definitiva, Sentim les Llibreries se consolida como una celebración de la lectura en todas sus formas y una reivindicación del valor social de las librerías de barrio, recordando que estos espacios siguen siendo esenciales para la vida cultural y comunitaria de nuestras ciudades.