El Ayuntamiento de València ya negocia con las hijas de Nino Bravo para acoger su legado artístico

El Ayuntamiento de València mantiene conversaciones con las hijas de Nino Bravopara poder exhibir en la ciudad el legado del cantante que hasta ahora se exponía en Aielo de Malferit, su municipio natal.

Tal como ha adelantado esta mañana Levante-EMV, la familia del artista fallecido en 1973 ha decidido no renovar el contrato que ha expirado y retirar los bienes y los derechos de imagen que sustentaban el espacio después de un largo periodo de desavenencias sobre la gestión y el mantenimiento del legado de Nino Bravo.

Tras hacerse público el cierre de este museo, el gobierno que preside María José Catalá ha confirmado que mantiene desde "hace tiempos" contactos con la familia de Nino Bravo "con el objetivo de que el legado de Nino Bravo pueda llegar a Valencia ciudad.

De momento, y según han señalado las fuentes municipales a este periódico, no se ha cerrado todavía ningún acuerdo, por lo que no hay fecha prevista para la apertura de un centro dedicado al cantante en el "cap ni casal" ni sobre la posible ubicación de este centro.

Un proyecto "de mayor alcance"

La familia de Nino Bravo no ha confirmado las negociaciones con el Ayuntamiento de València, pero sí ha hecho esta mañana público un comunicado anunciando que tras el cierre del museo en Aielo, si inicia "una nueva etapa en la gestión y puesta en valor del legado del artista, con una visión acorde a su dimensión cultural y artística". "Esta decisión -continúa la familia- no responde a una voluntad de confrontación, sino al convencimiento de que, tras dos décadas, corresponde abrir un nuevo ciclo que permita desarrollar proyectos de mayor alcance, siempre desde el máximo respeto a la figura de Nino Bravo y a su localidad natal".

La familia agradece al Ayuntamiento de Aielo de Malferit "la colaboración mantenida durante estos años" y reitera su voluntad de que esta "transición" se produzca de manera ordenada, institucional y respetuosa para todas las partes.

Desencuentro con la familia

El museo dedicado a Nino Bravo en su localidad natal, Aielo de Malferit, ha tenido que cerrar sus puertas de manera indefinida dos décadas después de su inauguración. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de este municipio de la Vall d'Albaida, Juan Rafael Espí, a través de un comunicado remitido a la población.

La decisión obedece a un desencuentro con la familia del legendario cantante fallecido en 1973, que ha remitido un burofax al Ayuntamiento de Aielo de Malferit indicando la no renovación de los contratos de cesión de bienes, marca e imagen del artista. Sus hijas habían expresado en distintas ocasiones su descontento con la falta de mantenimiento y al deterioro del legado cedido, así como con el reducido horario de apertura y el poco personal del espacio.

La notificación hace expresamente referencia a que el consistorio ya no cuenta "con la autorización para hacer uso de la marca e imagen del artista”, hecho por el cual insta al cierre del Museo de Nino Bravo "de manera inmediata".

"No ha sido de hoy para mañana"

"No ha sido una decisión de hoy para mañana. Llevamos mucho tiempo peleando por que se atiendan unas condiciones razonables". La hija de Nino Bravo, Eva Ferri, se pronuncia así cuando se le pregunta por las razones que han abocado al cierre del museo dedicado al legendario cantante en su localidad natal, Aielo de Malferit, 20 años después de su inauguración.

"En el 50 aniversario (en 2023) nos ocupamos y preocupamos de llevar 80 piezas nuevas que no han sido catalogadas ni trabajadas en condiciones. Insistimos en la renovación del museo y en el tema de la limpieza, que estaba fatal", explica Ferri, que recalca que la problemática ya se arrastraba con el anterior gobierno del PP, "no es únicamente cosa del actual" (formado por PSPV y Compromís).

Pero en los últimos años se han producido desencuentros especialmente amargos para los seres más queridos por Nino Bravo. El deterioro de 240 telegramas de condolencias que se exponían en el complejo del Passeig de L’Eixample es uno de esos episodios. La familia asegura que los textos se han convertido en "ilegibles" y lo achacan a las deficientes condiciones de conservación en el museo.

La pérdida irreparable del pantalón que vestía el cantante en la imagen del LP "Un beso y una flor" es otro de los agravios que han enturbiado las relaciones entre las partes. "No hemos recibido ni una disculpa del ayuntamiento y el seguro no se ha hecho cargo. Tenían piezas en un perchero de mi padre que era como un cajón de sastre", señala Eva Ferri.

En relación a esta cuestión, desde Ayuntamiento de Aielo precisan que "hay un expediente tramitándose que está a punto de resolverse" y que se ha notificado a la familia, pero la comunicación "ha sido rechazada". "Tienen diez días para contestar, pero les vamos a pagar el pantalón. Intentamos gestionar que el seguro lo asumiera. Un técnico nos dice que el pantalón no está en el museo desde 2008 y eso lo retrasa todo un poco. El ayuntamiento en en ningun momento se ha negado a pagar el pantalón", incide el alcalde, Juan Rafael Espí.