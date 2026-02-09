Continúa abierta en Ámbito Cultural
El Carnaval de Badajoz se deja ver en la VI Exposición de Maniquíes Carnavaleros
La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero, reúne un total de 44 maniquíes
Carlos Folgado
Continúa abierta al público la colección de trajes del Carnaval de Badajoz instalada en la planta semisotano de El Corte Inglés ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de acercarse a la esencia de uno de los carnavales más importante del país.
La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero, reúne un total de 44 maniquíes ataviados con algunos de los trajes más llamativos y elaborados que desfilaron en el Gran Desfile del pasado año, en una cuidada selección que permite revivir de cerca el color, la imagen y el trabajo artesanal que hay detrás de cada agrupación y comparsa.
El evento es parte de las actividades que El Corte Inglés organiza con la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap) con motivo del Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Puede visitarse en horario de 18.00 a 22.00 horas.
- Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- Una generación 'disfrutona' y un emprendedor de Albacete, detrás del éxito del tardeo en València
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá