La novel.la 'Malpaís' de Jota Martínez Galiana dissecciona la corrupció valenciana en les institucions
El llibre planteja una ucronia trepidant a partir de fets reals com l’accident del metro, el tancament abrupte de la ràdio i la televisió autonòmiques o els suborns als polítics en el poder
‘Malpaís’, la primera novel·la en valencià del periodista i traductor Jota Martínez Galiana, dissecciona l’etapa de màxima corrupció en les institucions valencianes. El títol, que arriba aquesta setmana a les llibreries, fa referència a una terra «desfeta i arrasada per una corrupció sistèmica que avança imparable com una llengua de lava». El llibre està editat per Austrohongaresa de Vapors.
"Quan Núria Bonmatí rep la misteriosa telefonada d’una comunicant anònima que anuncia un tiroteig a les Torres de Quart de València, fa vint anys que la victòria electoral del Partido del Progreso ha canviat el panorama social i polític del País Valencià -explica l'editorial sobre l'argument de "Malpaís"-. Som a les primeries del segle XXI, al final de dues dècades d’eufòria, de grans esdeveniments, de malbaratament i negocis tèrbols, que coneixerem a través de Núria, una reportera d’esperit lliure, però condicionada per una relació sentimental incòmoda. Ella haurà d’informar d’una violència política sense rostre que aterra i desbarata uns governants acostumats a fer i desfer sense que ningú els plante cara. Fins ara".
La novel·la, escriu també Austrohongaresa, rememora una època, encara recent, en què un periodista era acomiadat si publicava notícies falses. I planteja una ucronia trepidant a partir de fets reals com l’accident del metro de València, el tancament abrupte de la ràdio i la televisió autonòmiques, els suborns als polítics en el poder o les càrregues policials contra manifestants pacífics…
L'autor, Jota Martínez Galiana (Tavernes de la Valldigna, 1972), és llicenciat en Ciències de la Informació per la Complutense de Madrid i màster de Periodisme UAM/El País. Va treballar a les delegacions d’aquest diari i de la cadena SER a Alacant i fou cap de la secció de Cultura d’El Periódico de Alicante. Actualment és traductor audiovisual.
Martínez Galiana ha publicat la novel·la "Ya no somos modernos" (Eutelequia, 2014) i va coordinar l’edició de "Cuando Nepal Tembló" (Kolima, 2015), un recull de relats de supervivents del terratrèmol de Nepal per tal de recaptar fons per a la reconstrucció. Abans havia publicat llibres i monografies de temes musicals, com ara "Surfin’ Bichos: Sermones en el desierto" (Avantpress 2002) i "Satanismo y brujería en el rock" (La Máscara, 1996).
Austrohongaresa de Vapors és una editorial familiar, radicada a Almàssera, que va iniciar la seua activitat en 2016. Ha publicat les traduccions dels llibres d’Oriana Fallaci "Res i així sia" i "Un home"; de "Tramvia a la Malva-rosa", de Manuel Vicent; les traduccions de sis novel·les de Vicent Blasco Ibáñez; la biografia d’Amado Granell; i llibres de periodisme d’investigació i memòria històrica.
