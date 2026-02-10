El Benidorm Fest 2026 arranca sin Eurovisión pero con más 'herencia eurovisiva' que nunca

El Benidorm Fest está, de nuevo, listo para brillar. Alejado de Eurovision -después de la negativa de RTVE a participar en Viena 2026 por no haberse vetado la presencia de la KAN, la televisión de Israel- por primera vez desde que el certamen surgiera en 2022, los 18 artistas que se subirán entre este martes y el próximo jueves al escenario del Palau d'Esports l'Illa del municipio alicantino buscarán hacerse con ‘La Sirenita de Oro’ aupados por el apoyo del público, el jurado profesional y el recuperado voto demoscópico. O lo que es lo mismo, conquistar un trofeo -revivido para esta edición desde el histórico Festival de Benidorm, que se estuvo celebrando, con idas y venidas, desde 1959 hasta 2006- que transporta a tiempos pretéritos. Sin embargo, aunque este premio sea el recuerdo más llamativo, la estatuilla de vencedor no será el único que aparezca en la mente de los más fieles, como ese pasado que vuelve cuando menos se espera.

Y es que el año en el que España dejará de estar en el certamen de la UER -por primera vez desde su incorporación en 1961 con Conchista Bautista- será también en el que el festival valenciano tendrá más ‘herencia eurovisiva’. No será en un espectáculo que tendrá mayor inversión que nunca, sino con la participación en esta primera semifinal -donde, como invitados, actuarán Paloma San Basilio o Fangoria- de dos ‘herederos’ de esa ininterrumpida presencia española en el concurso europeo: Mikel Herzog Jr -su padre, homónimo, estuvo sobre el escenario de Birmingham en 1998- e Izan Llunas, cuyo progenitor -Marcos- representó un año antes a España en Dublín.

Seis pases para la final

Ambos se baten hoy -como también harán Dora & Marlon Collins (‘Rakata’), Greg Taro (‘Velita’), Kenneth (‘Los ojos no mienten’), Kitai (‘El amor te da miedo’), Luna Ki (‘Bomba de amor’), el dúo que forman para esta ocasión María León y Julia Medina (‘Las Damas y el Vagabundo’), y Tony Grox & Lucycalis (‘T AMARÉ’)- por uno de los seis billetes que llevarán a la final a doce del próximo sábado.

En el caso de Herzog, con trayectoria en espectáculos musicales, aspira a pasar la eliminatoria con un baladón como ‘Mi Mitad’. Una canción llena de sentimiento, que evoca en algunas fragmentos a esas esquirlas del pop sueco tan consolidado a nivel europeo y en el que los coros juegan un papel fundamental en el estribillo. Curiosamente, los apoyos vocales también fueron parte importante en el estribillo de ‘¿Qué voy a hacer sin ti?’, la propuesta -otra balada, como no podía ser menos- con la que su padre acabó decimosexto en tierras inglesas.

Mikel Herzog Jr, el pasado fin de semana. / EP/Roberto Plaza

Izan Llunas, por su parte, desembarca en Benidorm con ‘¿Qué vas a hacer?’, uno de esos temas necesarios por su invitación al baile y en el que se mezclan sonidos pop con otros que recuerdan a estilos como el funk y el R&B. Con una melodía pegadiza, además, promete ser una de las grandes apuestas de la noche con una letra ligada a esas complicaciones que suele traer consigo el amor. Paralelismos de la vida, la canción con la que Marcos Llunas conquistó todo un sexto puesto en la capital irlandesa en 1997 también tenía el desamor como temática. ‘Sin Rencor’, eso sí.

Izan Llunas, el pasado fin de semana. / EP/Roberto Plaza

Efeméride marcada en rojo

No obstante, una hipotética victoria de Izan Llunas el próximo sábado también podría cerrar otro círculo perfecto en Benidorm. En concreto, el que abrió su abuelo, Dyango, hace exactamente medio siglo. Fue en la XVIII edición del certamen valenciano cuando el artista catalán, enfundado en un traje negro, conquistó el triunfo en el festival -eso sí, sin el beneplácito completo del público presente durante su actuación- con ‘Si yo fuera él’. Otra balada romántica -apuesta clásica dentro del estilo de una España que en ese mismo 1976 llevaba a Eurovisión a Braulio y su ‘Sobran las palabras’- que se impuso con solvencia al ‘Has dicho que sí’ de Carlos Luengo. Una efeméride, por tanto, significativa para un Benidorm Fest que se vuelve a poner en marcha.