Las cinco veces que Bad Bunny actuó en València

Antes de convertirse en uno de los artistas más influyentes del planeta y liderar una revolución cultural, social y política, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, ya había pasado por València. No una, sino cinco veces.

Mucho antes de llenar estadios durante un mes consecutivo -como ha hecho en su país natal- y ejecutar actuaciones históricas como la del descanso en la Super Bowl de la NFL en San Francisco, el artista puertorriqueño actuó en salas pequeñas y festivales locales, con entradas que hoy parecen irreales.

En 2017 cantó en la Sala Moon, cuando una entrada costaba entre 25 y 32 euros y se completó el aforo con un aforo predominantemente latino ya que todavía no había dado el salto al mainstream.

Regresó en 2018 al 'A Fuego Festival' en la Marina Sur por apenas 20 euros, mientras que en 2019 dio el salto a la Plaza de Toros de València como parte del 'Latin Fest'. Precios que están a años luz de los 600 euros que se llegan a pagar por verle en la gira mundial de 2026.

Noticias relacionadas

Bad Bunny y los festivales valencianos

Además de sus conciertos en la ciudad, Bad Bunny también pasó ese mismo verano de 2018 por escenarios muy cercanos, como el 'Reggaeton Beach Festival de Benidorm' o el 'Arenal Sound'. Un recorrido que hoy se relee como una fotografía del antes y el después de una carrera meteórica que ha tenido su impacto final en la actuación de la Superbowl. En el vídeo que acompaña a este artículo repasamos, con fechas, lugares y anécdotas, cómo València fue testigo del Bad Bunny destinado a ser el próximo fenómeno global.